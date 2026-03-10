Szárítógépteszt! Van, amelyik után még teregetni kell – Meglepő eredmények a magyar piacon

Nem mindegy, mennyire szárazak a ruhák a program végén. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 10 márka 35 szárítógépét tesztelte, és kiderült: nagy különbségek vannak a modellek között szárítási hatékonyságban, zajszintben és ciklusidőben is. Az eredmények azt is megmutatják, mennyiért lehet igazán jól teljesítő készüléket találni.

Azokban a háztartásokban, ahol hetente több adag mosás gyűlik össze, vagy éppen kicsi a lakás, nincs erkély, és a teregetés állandó akadálypályává válik, egy jól megválasztott szárítógép valódi segítség lehet. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 10 márka – Beko, Bosch, Candy, Gorenje, Haier, Hisense, LG, Miele, Samsung, Whirlpool – 35 szárítógépét tesztelte, így egyszerűen össze tudjuk hasonlítani, melyiknek mi az erőssége vagy éppen a gyengesége.

Szárítógép teszt: 35 modell összehasonlítása – szárítási hatékonyság, zaj, fogyasztás

Mit vizsgáltak a tesztek során?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve vizsgálta, hogy:

mennyire szárazak a ruhák a program végén (pamut és szintetikus programon is tesztelve),

milyen a gépek kondenzációs hatékonysága, vagyis mennyi nedvesség kerül a légtérbe,

mennyire gyűrődnek a ruhák,

a hétköznapi felhasználó számára egyszerű-e a készülék kezelése,

mennyi áramot fogyasztanak,

milyen hangosak,

milyen hosszú a ciklusidejük a vizsgált programokra vonatkozóan.

Mennyiért vehetünk egy jól szárító szárítógépet?

A pamut és szintetikus programok tesztelése alapján a teszt publikálásakor 200 000 Ft-os átlagáron beszerezhető Candy CSOE H9A2DE-S érte el a leggyengébb eredményt (42%) a mezőnyben szárítási hatékonyság tekintetében. A jó hír, hogy ennyi pénzért találunk olyan készüléket is, amely minden szempontból a legjobbak között van. Ami viszont még izgalmasabb a Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint, hogy ugyanezen márka 160 000 Ft átlagárú terméke is jobb eredményt ért el, tulajdonképpen minden tesztelt szempont szerint. Hogy érzékelhető legyen a különbség: szárítási hatékonyság vizsgálata során 72%-ot ért el a Candy GDL 8N2B-S.

A termékadatlapokból sajnos nem derülnek ki ezek a gyakorlati részletek. Mi azért dolgozunk, hogy könnyen elérhetővé és összehasonlíthatóvá tegyünk olyan információkat, melyek a magyar piacon elérhető termékek zömének valós teljesítményéről tájékoztatják a vásárlókat. Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.

Mi az a kondenzációs hatékonyság, és miért fontos egy szárítógép esetében?

Ezt különösen a magasabb páratartalommal vagy akár penészesedéssel küzdő felhasználók értékelhetik nagyra. A kondenzációs hatékonyság ugyanis azt mutatja meg, hogy a ruhákból eltávolított nedvesség mekkora része kerül vízként a kondenzációs tartályba a program végére. Ami nem oda kerül, az értelemszerűen a lakásunk légterét gazdagítja, amire nem biztos, hogy szükségünk van. A teszteredmények alapján a termékek zöme jól vizsgázott. Ha számunkra ez különösen fontos szempont, érdemes biztosra menni. Ennek a kategóriának 3 Miele termék lett a bajnoka a tesztelt termékek közül.

Ha a gyorsaság a cél

Nagy a szórás a tesztelt termékek átlagos ciklusideje között. A mért adatok alapján az alábbi időtartamok között mozogtak az értékek:

Pamut program: 119 – 197 perc

Szintetikus program: 81 – 142 perc

Kell-e aggódni az energiafogyasztásért? Minden tesztelt termék minimum jó energiahatékonysági mutatókkal végezte a munkáját. Más kérdés, hogy el nem mindegyik végezte, ahogy arról a szárítási hatékonyság esetében szó is volt.

Muszáj, hogy hangos legyen?

Némasági fogadalmat ne várjunk tőlük. A mért értékek 53 – 64,5 dB között mozogtak. Előbbit egy Whirlpool szárítógép esetében mérték, utóbbit egy Candy termék produkálta.

Jó hír, hogy az előbbi összességében jobban is teljesít, tehát nem kell zajos szárítógépet választanunk, ha jól teljesítő darabot szeretnénk.

A tesztelt termékek átlagára 160 000 Ft és 986 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Az átlagos teszteredmény 67%-os a mezőnyt tekintve. Ennél jobb eredményt a Beko, Bosch, Hisense, LG és Miele egyes modelljei értek el. Közülük a legkedvezőbb átlagáron elérhető termék 195 000 Ft.

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY?

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A TVE tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.