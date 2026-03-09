Még a vákuumcsomagolt húsvéti sonka is megpenészedhet – Erre érdemes figyelni vásárláskor

A húsvéti sonka szinte mindenki asztalán megtalálható az ünnepek alatt, azonban vásárláskor érdemes körültekintőnek lenni. Még a vákuumcsomagolt termékeknél is előfordulhat penészesedés, ezért fontos figyelni a csomagolás állapotára, a tárolásra és a romlás árulkodó jeleire.

A húsvét közeledtével jelentősen nő a sonkák iránti kereslet, hiszen mindenki asztalán megtalálható valamilyen formában. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek: vásárláskor nem elég az árat nézni, a termék minőségét és csomagolását is alaposan érdemes ellenőrizni.

Mire figyeljünk a sonka kiválasztásakor?

Az egyik legfontosabb szempont az úgynevezett érzékszervi vizsgálat. A sonka állaga ne legyen túl kemény vagy kiszáradt. Ha a hús már enyhe nyomásra is levet enged, az arra utalhat, hogy a pácolás során túl sok páclevet juttattak bele, de akár romlás jele is lehet.

A csomagolás állapotát is alaposan meg kell nézni. A sérült, levegős, szivárgó vagy felpuffadt csomagolású termékeket érdemes elkerülni.

Ha a vákuumcsomagolásban zavaros folyadék látható, az mikrobiológiai romlásra utalhat.

A tárolás is kulcsfontosságú

Nem minden sonkát kell ugyanúgy tárolni. A hagyományos, nyers füstölt sonkát főzésig hűvös, jól szellőző helyen célszerű tartani, nem feltétlenül szükséges hűtőbe tenni. A már megfőtt sonkát viszont hűtve kell tárolni, és akár kisebb adagokban le is fagyasztható.

Érdemes jó alaposan átnézni a sonkát mielőtt a kosárba kerül

Azok a sonkák, amelyek hűtést igényelnek, csak hűtőpultból vásárolhatók biztonságosan. Ha egy ilyen termék tapintásra szobahőmérsékletű, inkább ne tegyük a kosárba.

Vákuumcsomagolás mellett is kialakulhat penész

Sokan azt gondolják, hogy a vákuumcsomagolt sonka teljesen biztonságos, pedig még ezeknél a termékeknél is előfordulhat penészesedés. Ennek egyik oka a befülledés: a csomagoláson belül keletkező pára ideális környezetet biztosít a penészgombák számára.

A jelenséget több tényező is elősegítheti:

Hőmérséklet-ingadozás: a gyakran nyitott hűtőpultoknál a termékek felmelegedhetnek, majd visszahűlnek, ami páraképződést okozhat.

a gyakran nyitott hűtőpultoknál a termékek felmelegedhetnek, majd visszahűlnek, ami páraképződést okozhat. Nedvesség a csomagolásban: ha pára gyűlik össze a fólia alatt, az kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának.

ha pára gyűlik össze a fólia alatt, az kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának. Mechanikai nyomás: ha a termékeket egymásra halmozzák, a csomagolás akár észrevétlenül is megsérülhet, így levegő juthat be.

Hogyan válasszunk biztonságosabb terméket?

Érdemes olyan sonkát választani, amely nem a halom aljáról származik, és nincs más csomagok alá szorítva. A csomagolást minden oldalról ellenőrizzük: legyen feszes, ne legyen párás vagy buborékos, és ne tartalmazzon zavaros levet.

A romlás jelei

A következő tünetek arra utalhatnak, hogy a sonka már nem fogyasztható:

nyálkás, csúszós felület

kellemetlen, savanykás szag

zöldes vagy szürkés elszíneződés

penészfoltok

felpuffadt vagy szivárgó csomagolás

Amennyiben a romlás még a szavatossági időn belül jelentkezik, érdemes a blokk megőrzése mellett visszavinni a terméket a boltba, ahol cserét vagy visszatérítést kérhetünk.

Ha ilyen jeleket tapasztalunk, a terméket nem szabad elfogyasztani. A penészt okozó mikroorganizmusok ugyanis toxint is termelhetnek, amelyet a hőkezelés sem feltétlenül semlegesít. Ilyenkor a sonkát a csomagolással együtt célszerű kidobni.

