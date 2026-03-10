Évezredek óta használják, igazi szupernövényről van szó, amit a legegészségesebb fűszernövényként tartunk számon.

Az oregánó a legegészségesebb fűszernövény, amit sokoldalúan tudunk felhasználni főzés során. Nemcsak íze miatt nagyon kedvelt, hanem egészségre gyakorolt hatása miatt is.

Ez a fűszernövény a legegészségesebb mind közül – Évezredek óta használják gyógyításra

Miért annyira egészséges az oregánó?

Az oregánó erős illatú fűszernövény, amit sokféleképpen használhatunk főzés során. Természetes ízfokozó, aminek rengeteg jótékony hatása van a szervezetre.

Rostban, kalciumban, vasban, káliumban és magnéziumban is gazdag, emellett foszfor, cink, A-vitamin, B-vitamin és béta-karotin is található benne .

Receptajánló:

Régóta ismert fűszer- és gyógynövény

Már i.e. 1500-ben született dokumentumokban is írnak gyógyító erejéről.

A szárított levelek erősebb ízűek, mint a frissek, viszont frissen felhasználva jelentősebb tápanyagtartalma.

Az oregánó (Origanum vulgare) egy aromás fűszernövény, amelyet főként a mediterrán konyhában használnak. Levelei erős, kissé borsos és meleg ízűek, ezért kis mennyiségben is jól érezhetőek az ételekben.

Az oregánó egy aromás fűszernövény, melyet főként a mediterrán konyhában használnak

Gyakran társítják paradicsomos ételekhez, mert jól kiemeli a paradicsom természetes ízét.

A gasztronómiában az oregánót leggyakrabban olasz ételek, pizzák, tésztaszószok, saláták és húsételek ízesítésére használják. Szórhatjuk közvetlenül az ételre főzés közben vagy a végén, de olívaolajjal és más fűszerekkel keverve pácokhoz is kiváló. Emellett levesekbe és zöldséges ételekbe is tehető, hogy gazdagabb, mediterrán jellegű ízt adjon az ételnek.

Forrásunk volt.