Ez a fűszernövény a legegészségesebb mind közül – Évezredek óta használják gyógyításra

Az oregánó a legegészségesebb fűszernövény, amit sokoldalúan tudunk felhasználni főzés során. Nemcsak íze miatt nagyon kedvelt, hanem egészségre gyakorolt hatása miatt is.
Miért annyira egészséges az oregánó?
Az oregánó erős illatú fűszernövény, amit sokféleképpen használhatunk főzés során. Természetes ízfokozó, aminek rengeteg jótékony hatása van a szervezetre.
Rostban, kalciumban, vasban, káliumban és magnéziumban is gazdag, emellett foszfor, cink, A-vitamin, B-vitamin és béta-karotin is található benne .
Régóta ismert fűszer- és gyógynövény
Már i.e. 1500-ben született dokumentumokban is írnak gyógyító erejéről.
A szárított levelek erősebb ízűek, mint a frissek, viszont frissen felhasználva jelentősebb tápanyagtartalma.
Az oregánó (Origanum vulgare) egy aromás fűszernövény, amelyet főként a mediterrán konyhában használnak. Levelei erős, kissé borsos és meleg ízűek, ezért kis mennyiségben is jól érezhetőek az ételekben.
Gyakran társítják paradicsomos ételekhez, mert jól kiemeli a paradicsom természetes ízét.
A gasztronómiában az oregánót leggyakrabban olasz ételek, pizzák, tésztaszószok, saláták és húsételek ízesítésére használják. Szórhatjuk közvetlenül az ételre főzés közben vagy a végén, de olívaolajjal és más fűszerekkel keverve pácokhoz is kiváló. Emellett levesekbe és zöldséges ételekbe is tehető, hogy gazdagabb, mediterrán jellegű ízt adjon az ételnek.