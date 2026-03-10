Mentes

2026.03.10.

Ez a fűszernövény a legegészségesebb mind közül – Évezredek óta használják gyógyításra

Nosalty profilképe Nosalty

Évezredek óta használják, igazi szupernövényről van szó, amit a legegészségesebb fűszernövényként tartunk számon.

Az oregánó a legegészségesebb fűszernövény, amit sokoldalúan tudunk felhasználni főzés során. Nemcsak íze miatt nagyon kedvelt, hanem egészségre gyakorolt hatása miatt is.

Oregánó
Ez a fűszernövény a legegészségesebb mind közül – Évezredek óta használják gyógyításra

Miért annyira egészséges az oregánó?

Az oregánó erős illatú fűszernövény, amit sokféleképpen használhatunk főzés során. Természetes ízfokozó, aminek rengeteg jótékony hatása van a szervezetre.

Rostban, kalciumban, vasban, káliumban és magnéziumban is gazdag, emellett foszfor, cink, A-vitamin, B-vitamin és béta-karotin is található benne .

Receptajánló:

Régóta ismert fűszer- és gyógynövény

Már i.e. 1500-ben született dokumentumokban is írnak gyógyító erejéről.

A szárított levelek erősebb ízűek, mint a frissek, viszont frissen felhasználva jelentősebb tápanyagtartalma.

Az oregánó (Origanum vulgare) egy aromás fűszernövény, amelyet főként a mediterrán konyhában használnak. Levelei erős, kissé borsos és meleg ízűek, ezért kis mennyiségben is jól érezhetőek az ételekben.

Friss oregánó
Az oregánó egy aromás fűszernövény, melyet főként a mediterrán konyhában használnak

Gyakran társítják paradicsomos ételekhez, mert jól kiemeli a paradicsom természetes ízét.

A gasztronómiában az oregánót leggyakrabban olasz ételek, pizzák, tésztaszószok, saláták és húsételek ízesítésére használják. Szórhatjuk közvetlenül az ételre főzés közben vagy a végén, de olívaolajjal és más fűszerekkel keverve pácokhoz is kiváló. Emellett levesekbe és zöldséges ételekbe is tehető, hogy gazdagabb, mediterrán jellegű ízt adjon az ételnek.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

fasírt

Harapni való fasírt

Ez a fasírt derült égből érkezett hozzánk, a húsgolyók világnapja után. Mindegy, hogy pogácsa, golyó vagy vagdalt formájában, hogy olajban, zsírban vagy sütőben sütjük, a ...

omlett

Kolozsvári omlett lila hagymásan

Amikor nem tudok mit kitalálni reggelire, vagy épp ebédre, de akár vacsorára, akkor készítek egy omlettet, ami egyhamar elkészül. Felszeleteljük, akár egy pizzát, és már fogyaszthatjuk ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hamis-avokadokrem
zöldségkrém

Hamis avokádókrém

A recept részben azért is készült el, mert személy szerint én sosem értettem a nagy avokádókrém-őrületet. Próbáltam megannyi receptet, megannyi fűszerezést, de valahogy mindig úgy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept