Ez a kulcsa annak, hogy 70 felett is élesen tartsd az elméd

Ahogy öregszünk, nemcsak a testünket, hanem elménket is érdemes karban tartani, hiszen a 65 év felettiek 40 százaléka tapasztal valamilyen memóriavesztést, a 70 év felettiek 16 százaléka pedig enyhe kognitív károsodással küzd. Azért, hogy még idősebb korban is élvezzük az életet, érdemes egyetlen, mindennapi szokást beiktatni az életünkbe.

A kognitív funkcióink az idő múlásával romlanak, ami egy természetes folyamat, azonban lassíthatunk ezen. Talán nem is gondolnánk, mi kell ahhoz, hogy elménk még 70 év felett is éles maradjon.

A társasági élet még idős korban is fontos: ez tartja karban az elmét

Elsőre azt gondolhatnánk, hogy olyan tevékenységek, mint az olvasás, sakkozás, keresztrejtvényfejtés, televíziós (tudást felmérő) vetélkedők azok, amik karban tartják agyunkat idősebb korban. Persze ezek is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy fejben fittek maradjunk, de ennél egy sokkal hétköznapibb, kevésbé megerőltető tevékenység az, amire a kutatások szerint szükség van.

Ez pedig nem más, mint a társasági élet.

És, hogy miért tartja karban az elmét a társasági élet?

Több oka is van:

Támogatja az erős immunrendszer meglétét: a magány a gyulladáscsökkentő gének alultermelését eredményezi. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a gyenge immunfunkció és a fokozott gyulladás összefüggésben áll a kognitív károsodással, függetlenül attól, hogy jelen van-e a demencia.

Leköti az elmét: gyakorlatilag minden beszélgetés egy miniedzés az agynak, hiszen új dolgokat tanulhatunk a beszélgetés által, de akár mi is megoszthatjuk a legutóbbi olvasmányunkat, ami arra sarkall, hogy visszaemlékezzünk a szereplőkre és a történetre.

Aktívan tart: amennyiben nemcsak egy kávéra ülünk össze a barátainkkal, hanem mondjuk teszünk egy sétát a közeli parkban, vagy együtt megyünk bevásárolni.

A 70 év feletti éberség megőrzésének legjobb módja a társasági kapcsolatok fenntartása beszélgetések, közösségi tevékenységek vagy egyszerűen másokkal töltött minőségi idő révén – mondja a szakértő.

A társasági élet beiktatásának több módja is lehet, hiszen csatlakozhatunk könyvklubhoz, vagy a helyi idősek otthona eseményeire is ellátogathatunk. Ha pedig egyébként is régi barátokkal rendszeres a találkozás, akkor ezt a jó szokást tartsuk meg!

