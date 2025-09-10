Család

Ezzel a különleges hozzávalóval turbózd fel a kávéd, hogy igazán krémes legyen

Hamarosan búcsút inthetünk matcha latténak? Új trend hódít ugyanis a kávérajongók körében: ezzel a szokatlan magvajjal isszák most a feketét világszerte.

Görögországban már régóta népszerű ital a tahinis kávé, a világ azonban most fedezte fel a különleges aromájú kortyolnivalót. Pedig a tahinis kávé nemcsak ízével vesz le a lábadról, de még akár a zsírégetésben is a segítségedre lehet. Most összegyűjtöttünk mindent, amit a tahinis kávéról és fogyasztásáról tudnod kell!

tahinis kávé
A tahinis kávé a legújabb trend, ami meghódította a világot

Mi az a tahini kávé?

Ez az ital a jól ismert feketét és a tahinit, vagyis a szezámmagkrémet egyesíti egy csészében. Tudjuk, elsőre különösen hangozhat ez a párosítás, pedig ha jobban belegondolunk, az olyan földes, diós ízek, mint a mandula és a mogyoró már régóta népszerű kiegészítői a kávés italoknak. Ez a szezámalapú változat egyszerűen csak egy újabb gourmet lehetőség azok számára, akik szeretnek új dolgokat kipróbálni. Ráadásul sok kávéfajta természetesen diós, így egy kanál tahini tökéletes kiegészítője lehet ennek az élménynek.

Milyen ízű a tahini kávé?

A tahini természetesen sós. Pörkölt szezámmagból készül, amelynek földes, diós, pörkölt és enyhén kesernyés íze van.

A magokat pépesítik, és néha sót adnak hozzá, ami még sósabbá teszi az ízét. Ebből következik, hogy a tahinis kávé is inkább sós aromájú.

Ha ez nem hangzik túl csábítóan, ne aggódj. A tahini kávét gyakran édesítik, vagy a tahinit sziruppá alakítják, vízzel és cukorral keverve, mielőtt a kávéhoz adnák. Ezáltal nem lesz olyan édes, mint egy jeges karamellás latte, de nem is lesz keserű az íze.

Jéggel vagy anélkül?

Mint sok más trend, a tahini kávé is egy TikTok videónak köszönhetően robbant be. Ebben egy jeges tahini latte került a rivaldafénybe, így sok helyen jéggel készítik a szezámagos kávét. Ez azonban jelentősen befolyásolja az ízélményt.

Ha igazán szereted a tahini diós ízét, akkor forrón fogyaszd, mert így domborodok ki igazán egyedi aromája.

Ráadásul, ha a tahinit forró kávéba keverik, akkor a paszta könnyebben elkeveredik a meleg folyadékban.  

Ha annyira nem rajongsz a tahini ízéért, de mégis szeretnéd élvezni az előnyeit a kávédba csempészve, akkor viszont mehet bele a jég. A hideg megakadályozza, hogy a tahini íze teljesen összekeveredjen a kávéval, így nem üt át annyira, helyette a kávé íze kerül előtérbe. A tahini vagy a tahini szirup valószínűleg a pohár aljára fog ülepedni, ezért kóstolás előtt kevergesd össze.

Hogyan édesítsd a tahini kávét

A tahini és a kávé is természetes módon keserű. Ezt a keserűséget érdemes valamilyen édesítővel ellensúlyozni.

Tipp

Aki szereti a tahini ízét, adjon a kávéhoz fehér cukrot, mert ez a semleges édesség nem nyomja el azt, így minden kortyban maximálisan kiérződik a szezám!

A méz vagy a juharszirup további édességet ad az italhoz, és kissé tompítja a tahini aromáját. A juharszirup kimondottan jó párost alkot a tahinival, mert karamellizált íze kiegészíti a pörkölt szezámmagok pirított ízét. A méz típusának variálásával is lehet játszani a kávé végső ízvilágával, így citrusos vagy akár virágos irányba is elmozdíthatja az összhatást.

Forrásunk volt.

Címlapfotó: Justin Tsucalas, styling: Lisa Cherkasky a The Washington Post számára, Forrás: Getty Images

