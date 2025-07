Kiderült, csökkenthető-e a paradicsomleves savtartalma, ha szódabikarbónát teszünk bele

Futótűzként terjed a TikTokon és a Instagramon a hír, miszerint egy kanálnyi szódabikarbónával csökkenthető a paradicsomleves vagy -szósz savtartalma, így kevésbé lesz ártalmas a refluxbetegséggel küzdőknek.

Óvatosan a szódabikarbónával a konyhában

Bár elsőre praktikus trükknek tűnhet egy csipet szódabikarbóna hozzáadása a paradicsomleveshez vagy más savas ételekhez, ez a megoldás nem mentes a kockázatoktól. A lúgosító hatás ugyan csökkenti az ételek savasságát, viszont közben több hasznos tápanyagot is lebont – így például a C- és D-vitamin, a B2- és B1-vitamin, valamint egyes aminosavak is károsodhatnak.

Ráadásul a túlzott nátriumbevitel szívritmuszavart, izomgörcsöt vagy vérnyomás-emelkedést idézhet elő.

További kockázat, hogy a szódabikarbóna sóként marad vissza az ételben, így jelentősen növelheti annak sótartalmát. Éppen ezért, ha mégis használjuk, érdemes csökkenteni az egyéb hozzáadott só mennyiségét.

Mindemellett fontos a fokozatosság: kis mennyiségekben adagolva, teljes oldódás után és legalább 20 perc főzési idővel érdemes beépíteni az ételbe.

Gyomorproblémák esetén sem biztos, hogy jó ötlet

Reflux vagy más emésztőrendszeri panasz esetén sokan kísérleteznek a szódabikarbónával savcsökkentés céljából. Bár ideiglenesen enyhíthet a tüneteken, hosszabb távon akár ront is a helyzeten. A gyomorban képződő gázok ugyanis fellazíthatják a nyelőcső alsó záróizmát, ami még intenzívebb savvisszafolyást idézhet elő. Emellett puffadás, hányinger és tápanyagfelszívódási zavarok is jelentkezhetnek.

