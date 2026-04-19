Kutatók most először mérték meg pontosan, hogyan hatnak ezek az aromák az agyra és a szervezetre.

A citrusfélék illata régóta a frissesség és tisztaság érzetével társul, ám sokáig nem volt egyértelmű, hogy valóban hatással van-e a közérzetünkre. A Zhejiang Egyetem kutatói most ezt vizsgálták meg korszerű módszerekkel, és eredményeik egyértelműen alátámasztják a pozitív hatásokat.

A szakemberek elektroencefalográfiát (EEG), valamint az autonóm idegrendszer működését mérő vizsgálatokat alkalmaztak, miközben a résztvevők különböző citrusfélék illatát lélegezték be.

Szakértők szerint ez az illat bizonyítottan csökkenti a stresszt

Négyféle citrus, mérhető nyugalom

A kísérlet során hagyományos narancs, vérnarancs, grapefruit és egy pomelo-narancs hibrid aromáját tesztelték. A mérések alapján a résztvevők szervezete egyértelműen a nyugalmi állapot felé mozdult el.

Csökkent a bőr elektromos vezetőképessége, ami a stressz mérséklődését jelzi, miközben a pulzus a paraszimpatikus – azaz nyugalmi – működés irányába tolódott. Az agyi aktivitásban is változás történt: az alfa- és delta-hullámok erősödtek, különösen az érzelmi szabályozásért felelős területeken.

Ezek az illatanyagok a kulcsok

A kutatók több mint 60 illékony vegyületet azonosítottak a citrusolajokban, de közülük négy bizonyult igazán jelentősnek: a d-limonén, a linalool, az α-terpineol és a geranial.

Ezek az anyagok mutatták a legerősebb kapcsolatot a hangulatjavulással és a stressz csökkenésével, így a jövőben célzottan is felhasználhatók lehetnek.

Aromaterápia új alapokon

A kutatás egyik legfontosabb hozadéka, hogy a citrusillatok hatását már nemcsak szubjektív élményként, hanem mérhető biológiai folyamatként kezelhetjük. Ez új lehetőségeket nyit az aromaterápiában és a mindennapi felhasználásban is.

A szakemberek szerint a jövőben olyan termékek jelenhetnek meg, amelyek tudatosan alkalmazzák ezeket az illatanyagokat a relaxáció és a koncentráció javítása érdekében. Emellett közösségi terekben – például irodákban vagy várótermekben – is szerepet kaphatnak a citrusos aromák a nyugodtabb környezet megteremtésében.

A citrusfélék illata segíti a relaxációt és koncentrációt

Mit jelent ez a hétköznapokban?

A frissen hámozott narancs vagy citrom illata tehát nemcsak kellemes élmény, hanem valódi, mérhető hatással van a szervezetre. Bár nem helyettesíti a stresszkezelés más formáit, egyszerű és természetes módon járulhat hozzá a jobb közérzethez, akár már egyetlen mély belégzéssel is.

