5 hely, ahol egész évben vár a kedvenc strandkajád – Itt egyél retró hamburgert, habos gofrit vagy rántott sajtot

Mindenkinek van kedvenc strandkajája. Mindenki tud mondani egy olyan ételt, amit máshol talán nem is enne, de amint a víz hozzáér a bőréhez, tudja, hogy nincs más választása, ebédidőben be kell állnia a büfé előtt kanyargó sorba. Mi most megmutatjuk, hol találod a városban a legfinomabb retró hamburgert, lángost, habos gofrit, rántott sajtot és palacsintát, mert ha strandolni éppen nem is mész, a hangulatot azért megteremtheted!

Strandos hamburger a Retro Burgerben

Van egy ilyen szomorú belenyugvás az emberben, hogy a retró hamburger az szükségszerűen rossz. Mert száraz a buci, mert alibi a hús, ízetlen a csalamádé. Pedig gondoljatok csak bele! Ami, név szerint, belekerül, az mind finom. Ahogy Joey is mondja a Jóbarátokban: a hús jó, a zsömle jó, a csalamádé jó! Akkor mi a baj? Na, hogy ne csak a sztereotípiák megtestesítőiről szóljon a retróhambi-diskurzus, mondjuk, hol tudtok igazán jót enni. A Kis Salétrom utcában! Itt található a Retro Burger, és ha az étlapjukról a Klasszik burgert választjátok, akkor képzeletben máris ott ültök valamelyik strand sörpadján, és kiázott ujjakkal szorítjátok a kedvenc hamburgereteket.

A húst háromféle méretben kérhetitek, van benne salátalevél, csalamádé, paradicsom és uborka. Ami csak kell. Ó, ennek létezik sajtos verziója is, kapaszkodjatok meg: reszelt sajttal. Olyan, mint egy időutazás, csak jobb.

'Klasszik burger' a Retro Burgerben via

Retro Burger

Budapest, Kis Salétrom utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-19.30

Gofri a Habos Gofriban

Én nem vagyok mérvadó gofriügyben, ugyanis én a gofrit magában szeretem. Ezzel majdnem forradalmat robbantottam ki egyszer az egri strandon, mert a büfés kötötte az ebet a karóhoz, hogy márpedig kell rá kérni valamit, én meg nem engedtem abból, hogy üresen kérem. Szeretem ezt az édeskés, puha tésztát, nem hiányzik róla semmi. Ezzel együtt, a Ferenciek terén található Habos Gofri abszolút létjogosultságát én magam sem vitatom el. Egyrészt, mert hozzátartozik a városképhez, hogy ott van. Hogy színház előtt, egyetem után, vizsgáról jövet-menet az ember megáll náluk. Hogy csóró egyetemista korunkban ez randihelyszín volt. Itt simán átcsúsztam az üresgofri-kívánságommal, de lehet rá kérni csoki-, vanília- és puncspuding-feltétet, sőt akár Nutellát is.

Van málnahab és sima mezei tejszínhab is, ha valaki nem akarja bonyolítani. Ha ebédszünetben legalább a strandolás emlékét felidéznéd, mielőtt visszaülsz az irodába, itt a helyed.

Habos Gofri

Budapest, Ferenciek tere 4.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-21.00



Lángosos a Hunyadi Csarnokban

Ahogy azt már említettem, strandkaják terén én a lángososok csapatát erősítem, és mint ilyen egész évben, strandszezontól függetlenül, rendíthetetlen lángosrajongó vagyok.

Budapesten a kedvencem a bácsi, aki a Hunyadi téri piaccsarnokban süti a lángost, főleg azóta, hogy amolyan innovációként bevezette a mini lángost is.

Nem mintha gondot okozna, hogy legyűrjek egy normál adagot, de mégis, ha nem akarok egész nap a kajakómától szenvedni, elég a kicsi is. Az én konzervatív lángoshitem a sajtos-tejfölösnél megáll, sok fokhagymával, de annak, aki újítana, van itt sonkás, hagymás majonézes, káposztás és virslis lángos is, meg valami, ami a fullos fedőnevet kapta, és van rajta tejföl, sajt, sonka és hagyma is. Príma az árazás, nem érzed úgy, hogy lángos címén egy felsőközépkategóriás étterem főételét fizetted ki, és a menzatea is pont olyan édes, ahogy azt megszokhattuk. Télen-nyáron hajlandó vagyok itt megállni egy lángosebédre, és ha erre jártok, javaslom, tegyetek így ti is.

Lángosos a Hunyadi Csarnokban

Budapest, Hunyadi tér 4-5.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-15.00, szombat 7.00-13.00

Rántott sajt a Buja Disznó(k)nál

A legkisebb hő hatására deformálódó műanyag tányér, műanyag evőeszközök, amikkel mindent lehet, csak enni nem, és a rizs mellett egyensúlyozó, háromszögletű rántottsajt-szeletek. Amiket végül úgyis kézzel eszel meg, mert vágni, mint fentebb jeleztem, nem tudod majd őket. A rántottsajtozás abszolút része a honi strandétkezéseknek, szinte látom magam előtt, ahogy ott állnak a népek a kasszánál, elbizonytalanodnak, hogy vajon meg merjék-e reszkírozni a tartármártást, mikor 40°C van árnyékban, aztán egyszer élünk alapon mégis kikérik. Na most, a rántott sajt, mint olyan, nagyon kényes műfaj, könnyű elrontani, de ha jó, akkor nagyon jó, és hát hol is készülhetne kiváló rántott sajt, ha nem Bíró Lajos óvó tekintete mellett a Buja Disznó(k) éttermeiben?

A Lalipop, azaz két darab, pálcikára tűzött, nyúlós, de nem folyós rántott sajt isteni, ropogós panírbundában érkezik, házi tartár és valamilyen zöldségkíséret is jár hozzá.

Ez még akkor is megér egy kitérőt, ha strandok környékére idén még nem mentél!

Lallipop a Buja Disznó(k)ban via

Buja Disznó(k)

Az egyes egységek pontos címéről és nyitvatartásáról itt találtok információt: bujadisznok.hu

Palacsinta a J&G Palacsintafalóban

Volt egy időszak, amikor mindenki a palacsintát akarta újragondolni. Nem tudom, miért, szerintem a palacsinta úgy jó, ahogy van. Kicsit édeskés, de nem túl édes tészta, benne baracklekvár, fel van tekerve, és kész. Jó, a túrós, a kakaós, illetve hát a nutellás, még lehet alternatíva. A strandhoz is hozzátartoznak a papírtálcán pihengető kis palik, amiket úgy ettünk, mintha soha az életben nem kaptunk volna ilyen finomságot, nem még nagyamama által sütött, tökéletes, mennybéli palacsintákat szombat délután. A Vas utcai J&G Palacsintafaló számomra nagyon szimpatikus módon ötvözi a feltunningolt, extrázott palacsintákat a klasszikusokkal.

Van náluk Nesquik-kakaós, nutellás, nutellás-törökmogyorós és lekváros is, de aki nem éri be ennyivel, az kérhet például Esterházy-palacsintát, Raffaello-palacsintát vagy epres sajttortaízűt.

Sőt, főétkezés helyett vannak itt mindenféle sós palacsinták is, de ezeket meghagyom a kalandoroknak, én maradok az édeseknél.

J&G Palacsintafaló via

J&G Palacsintafaló

Budapest, Vas utca 3.

Nyitvatartás: kedd-szombat 12.00-20.00

Címlapkép: Nosalty

