5 hibátlan grillétterem Pesten és környékén, ha vágyod a parázson sült finomságokat

Tudjuk, a grillezéshez hozzátartozik, hogy önjelölt szakértők állnak a rács mellett, és forgatják a húsokat, annak biztos tudatában, hogy ők a műfaj királyai. Mindazonáltal, ha arra vágynátok, hogy ne kelljen a melegben a parázs körül strázsálni, most ajánlunk öt éttermet, ahol a legfinomabb grillezett fogásokat teszik elétek, és a ti dolgotok csak annyi, hogy válasszatok közülük.

Budakeszi kedvence, a Briquette

Ebben az étteremben az egész csapat elkötelezett rajongója a fán/faszénen sült ételeknek, és mindent meg is tesznek azért, hogy a lehető legfinomabb falatok kerüljenek a tányérjaitokra. Az eszközeik kiválóak, az alapanyagok minősége a legjobb, és a séfek is avatott szakértői a grill fogások elkészítésének. Ezen felül a hely különlegessége, hogy nem fix nyitvatartással üzemelnek, hanem be kell jelentkezni hozzájuk, legalább 72 órával a tervezett időpont előtt, hogy mindenkinek személyre szabott ételekkel és italokkal készülhessenek.

Bemelegítő fogásnak választhattok padlizsánkrémet, a hardcore húsrajongók pedig egyenek egy jó tatárbeefsteaket.

Lehet kérni továbbá hamburgert, klasszikus grillhúsokat, például oldalast és halat is, különféle szószokat, mártásokat, hogy legyen mibe tunkolni, és ha bírjátok szuflával, kóstoljatok egy-két desszertet is. Részletekért keressétek a weboldalukat.

Briquette BBQ&Bar&Fun via

Briquette BBQ&Bar&Fun

Budakeszi, Rákóczi utca 73.

Zebegényi parázs-csoda, a Füstölgő Sarok BBQ

Faludi Dani a Füstölgő Sarok alapítója és grill nagymestere gyerekkora óta Zebegényben él, és némi kitérő után ide is tért vissza, hogy megnyithassa a saját BBQ-éttermét – ezt a helyet ismerjük ma Füstölgő Sarokként. Dani sosem vette félvállról ezt a műfajt, már közel tíz éve gyarapítja a tudását, és képzi magát – hogy mennyire jól csinálja, azt igazolják az általa készített ételek. Az éttermet a Petőfi téren találjátok, de időről időre kitelepülnek a zebegényi dombok közé, például június 21-én is, amikor Wagyu- és bárányburgert is kóstolhattok. Máskülönben szombaton, vasárnap és hétfőn várnak benneteket a legfinomabb grillezett és smokerben készült fogásokkal.

Füstölgő Sarok BBQ via

Füstölgő Sarok BBQ

Zebegény, Petőfi tér 15.

Nyitvatartás: szombat, vasárnap, hétfő 12.00-16.00

BBQ finomságok a körúton, a Petrol Beer & Barbeque-ban

Bár a BBQ-t elsősorban az ízes húsételek műfajának tartjuk, ne felejtsük el, hogy a grill, a fa füstös íze nagyon jól áll a húsmentes fogásoknak is. A József körúton található Petrolban nem csak isteni steaket, kolbászt és csirkeszárnyat kérhetünk, de olyan szuperizgalmas dolgokat is meg lehet kóstolni náluk, mint amilyen a barbecue-szószban füstölt cékla friss kecskesajttal vagy a smokerben, chedarral sült édesburgonya. Az én kedvencem egyébként a BBQ-malaccal és sajttal töltött jalapenopaprika baconbe tekerve, illetve a szarvasgombás, rántott mac ’n’ cheese-falatok. Javaslom, minél nagyobb társasággal érkezzetek, és minél többféle finomságot kóstoljatok, abból nem lehet baj.

Petrol Beer & Barbeque via

Petrol Beer & Barbeque

Budapest, József körút 35.

Nyitvatartás: szerda-péntek 16.00-0.00, szombat 12.00-0.00, vasárnap 12.00-22.00

Amerika és Mexikó ízei Kőbányán, a Milagro Grillben

A Milagroban aztán nem veszik félvállról a karibihangulatot, és lássuk be, hogy a grillízek és a finom italok hátteréből tényleg csak a tenger hullámai hiányoznak néha. Ám még akkor is, ha ezt nélkülöznünk kell, az ízek gazdagon kárpótolnak bennünket. Az étlapon csodás finomságok sorakoznak, mint amilyen a grillezett garnélarák ranch-salsával és vegyes salátával, isteni hátszínburger pikáns, gombás szósszal, és karibi grillkolbász csípős jalapeno paprikával.

A tortillás azték csirkelevesük egészen zseniális, ahogy az oldalas és a burrito enchilada is.

Nyáron hétvégente szűkített étlappal és tematikus estékkel várják a vendégeket, ezekről a honlapjukon lehet tájékozódni.

Milagro

Budapest, Koropnai utca 20.

Nyitvatartás: csütörtök-péntek 16.00-22.00, vasárnap 13.30-23.00

A kedvenc BBQ-fogásaink az Akácfából: Bp BARbq

A Bp BARbq azért is az egyik kedvencünk, mert pont olyan hely, ahova bármikor beülhetünk a barátainkkal akkor, ha egy-két italra vágyunk, és ennénk is mellé valami igazán finomat.

Az étlapjukon megtalálhatóak olyan klasszikusok, mint a BBQ-csirkeszárny isteni káposztasalátával, csípős és nem csípős verzióban, vagy mint a marhaszegy és a BBQ-oldalas.

De az igazán keményvonalasok lecsaphatnak egy fantasztikus, tépett húsos Reuben szendvicsre vagy egy Best Of Grill tálra. Utóbbihoz nem árt, ha van segítség, mert tényleg kiadós darab, de ki tudja… Biztos akad, aki képes egyedül is megbirkózni vele.

Bp BARbq via

Bp BARbq

Budapest, Akácfa utca 24.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11.00-23.00, péntek-szombat 11.00-23.59, vasárnap 11.00-23.00

Címlapkép: Füstölgő Sarok BBQ

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Étteremajánlóban nincs hiány nálunk: