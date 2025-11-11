Gasztro

Teszteltük a meki új shake-jét: megosztotta a szerkesztőség tagjait az édesség

A McDonald’s új sós karamellás shake-je megérkezett, mi pedig rögtön leteszteltük. Az eredmény? Két ember, két teljesen eltérő vélemény.

Megkóstoltuk a McDonald’s legújabb újdonságát, a sós karamellás shake-et, és már az első korty után kiderült: ez az ital nem hagy senkit közömbösen. Két vélemény született – és nem is lehetnének különbözőbbek.

Egy férfi shake-et fog a kezében
Liptai Lilla

Én például az első korty után legszívesebben visszaadtam volna a pultnál. Túl édes, túl tömény, egyszerűen túl sok volt. A sós karamellát amúgy is nehezen tudom hova tenni – van, hogy ízlik, de többnyire úgy érzem, mintha a karamellbe véletlenül került volna egy csipet só, ami inkább megzavar, mint elcsábít.

Ennél a shake-nél sem éreztem az egyensúlyt: a karamell dominált, a só pedig valahol elveszett útközben. Összességében nekem ez az ízvilág inkább gejl.

A bátyám viszont teljesen másképp látta. Ő az a típus, aki ha meglátja, hogy valami sós karamellás, máris tudja, hogy ez kell neki. Legyen az süti, fagyi, kávé vagy most épp shake – ő minden formában imádja. És most sem csalódott. Szerinte a Meki most tényleg eltalálta az ízek arányát: a karamell selymesen édes, a só finoman jelen van, és pont ettől lesz izgalmas az egész.

Tökéletes. Simán megittam kettőt egymás után

– mondta, miközben valóban már a második poharat kortyolta.

A Meki új sós karamellás shake-je megosztó, de egy biztos: ha te is a sós-édes kombinációk szerelmese vagy, nagy eséllyel imádni fogod. Ha viszont inkább a klasszikus, visszafogott édességeket kedveled, lehet, hogy neked is túl intenzív lesz. Mindenesetre érdemes kipróbálni.

