Ilyen még nem volt: Michelin-csillagos sztárséfünk álmodta meg a hazai McDonald’s legújabb menüjét

Saját menüt alkotott a McDonald’s-nak a csillagos séf, mely Limited by Rácz Jenő néven érkezik a magyarországi Meki® egységeibe.

A menü középpontjában egy különleges szendvics áll, amelynek alapja egy extrán vajas, már-már briósszerű, len- és szezámmagos zsemle. A belsejében szaftos marhahúspogácsa, tömbből szeletelt füstölt sajt, paradicsom, lollo rosso saláta, bacon, pirított és friss hagyma kapott helyet. Az ízeket pedig egy igazán különleges hozzávaló, a Magyarországon kevéssé ismert fekete fokhagymából készült szósz teszi teljessé.

Rácz Jenő álmodta meg a hazai McDonald’s legújabb menüjét

A menü része továbbá egy egyedi fűszeres burgonya, egy külön tálka a fekete fokhagymás szószból, valamint egy 0,4 dl-es választható üdítő is.

A limitált ajánlat elemei egyedi, vörös alapon fekete kézírásos csomagolásban érkeznek, amely a menütervezés folyamatait idézi meg, és Rácz Jenő aláírását is magán viseli.

Közel három év közös munka a háttérben

Az együttműködés nem a semmiből született: Jenő bevallottan óriási Meki®-rajongó, és már 2023 óta készül a közös munkára. Ez idő alatt több eseményen is főzött McDonald’s alapanyagokkal, és testközelből ismerhette meg a márka működését. Erre a tapasztalatra építve, a McDonald’s termékfejlesztőivel együttműködve alkotta meg azt a menüt, amely egyszerre izgalmasan és harmonikusan használja a lánc meglévő – mint pl. a 100%-ban marhahúsból készülő húspogácsa – és újonnan kifejlesztett alapanyagait.

A McDonald’s-hoz fűződő első élményem gyerekkoromból származik. Hatévesen kóstoltam meg az első burgert, és az íz, az élmény örökre velem maradt. Amikor most lehetőséget kaptam, hogy megtervezzem ezt a menüt, azonnal tudtam: olyat szeretnék alkotni, amitől a vendég is megáll egy pillanatra, és azt érzi – na, ez valami más. Ez egy limitált burger, de benne végtelen lehetőség rejlik – mesélte a séf.

„A menü megtervezése sok fázisból álló, közös munka volt. Több szendvics receptjét is elkészítettem, lefőztem, pont úgy, mint ahogy a saját étlapom új ételei esetén is teszem. Ezt követően három receptúrát közösen teszteltünk, és ezekből választottuk ki azt a burgert, amit ezt követően finomhangoltunk.”

A munkába a McDonald’s beszállítói is bevonódtak: a szendvicsben használt szószt például kezdetben a séf kézzel keverte ki, amit aztán az étteremlánc szószait gyártó Univer a receptúra alapján alakított nagy mennyiségben előállíthatóvá. Ezt további kóstolások során közösen módosították, hogy a legjobb ízélményt nyújtsa a vendégeknek.

Ugyanígy közös fejlesztés volt a buci is, ami a séf kérésének megfelelően egy a szokottnál vajasabb zsemle lett az általa megálmodott len- és szezámmagszórással.

A Limited by Rácz Jenő menü szendvicse Nosalty

Egy újabb mérföldkő a karrierben

Rácz Jenő szerint egy séf pályafutása folyamatosan inspiráló utazás, amelyben minden állomás más-más tapasztalatot ad. Ezen az úton most egy egészen különleges újabb mérföldkőhöz érkezett: olyan menüt alkotott az étteremhálózat csapatával közösen, amely az ország minden pontján, minden McDonald’s-ban elérhető lesz, és így megszerzett tudását minden eddiginél több vendéggel oszthatja meg.

A Limited by Rácz Jenő menü október 8-án a McDonald’s alkalmazásában lesz először elérhető. Október 9-től pedig a McDonald’s minden rendelési csatornáján hozzáférhető.

A Limited by Rácz Jenő menü tartalma: 1 db Limited by Rácz Jenő burger (enyhén csípős fekete fokhagymás szósszal); 1 db Limited fűszeres burgonya; 1 db Limited fekete fokhagymás mártogatós szósz (enyhén csípős); 1 db közepes (0,4 l) szénsavas üdítő vagy Lipton® Ice Tea. Az időszakos termékek 2025. 10. 09-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érhetőek el.

Az időszakos termékek a McReggeli®-t árusító éttermekben 10:30 után kaphatóak.

A McReggeli®-t árusító éttermek listája itt található. A Limited szendvics elérhető McMenü® és McMenü® Plusz ajánlatként is.