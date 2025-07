A Simon's Burger alapítója, Tóth Simon és testvére újabb projektet indít gyorsétteremlánc fronton, ugyanis hamarosan vadonatúj branddel érkeznek. Annyit elárultak, hogy az új lánc Travis’ Tenders néven fut majd, és a csirkés ételek állnak a középpontban.

Új gyorsétteremlánc a láthatáron: a Simon's Burger alkotói csirkés helyet nyitnak

2022-ben nyitották meg első helyüket Budapesten, melyet 8-9 millióból indítottak útjára. 2024-re már a Simon's cégcsoport 5 milliárd forintos forgalmat generált. Az elmúlt időszakban több Simon's Burger is nyitott az országban, köztük Egerben és Nyíregyházán is. Emellett egy Smashyt és Buddy's-t is nyitottak a fővárosban. Most pedig ismét újdonsággal rukkolnak elő a Tóth testvérek: egy vadonatúj gyorsétteremlánccal!

Létrehoztunk egy új brandet, a Travis’ Tenders-t, ahol a csirke kerül főszerepbe. Bennünk van a folyamatos alkotás iránti vágy, ez sokszor jobban inspirál minket, mint maga az üzemeltetés.

Ezért belevágtunk most egy ilyenbe is. Hamarosan megnyitjuk a helyet. Drukkoljatok, hogy jól sikerüljön – írta LinkedIn-oldalán Tóth Simon.

Egy darabig nem nyit új helyet az anyavállalat, most a fejlődésre, tanulásra, építkezésre koncentrálnak, mert az alapítók nem voltak megelégedve az elmúlt időszak, 20 újonnan nyílt Simon's Burger működésével.

