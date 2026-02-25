Mikor kell olajat önteni a különböző serpenyőkbe? A szakértők válaszolnak

Örök vita tárgya, hogy mikor kell az olajat, zsiradékot beleönteni a serpenyőbe. Nos, erre nincs egyetlen, jól bevált gyakorlat, hiszen nem mindegy, hogy milyen típusú serpenyőben készíted az adott ételt. Lássuk, mit javasolnak a szakértők!

Nincs egyetlen univerzálisan alkalmazható praktika arra, hogy a sütés-főzés mely pontján kell az olajat a serpenyőbe, fazékba önteni. Várjuk meg, míg a serpenyő felmelegszik? Vagy a legjobb, ha az olaj azzal együtt éri el a sütésre alkalmas hőmérsékletet? A szakértők serpenyőtípusonként adják meg a jó választ!

Az öntött vas edényt sose melegítsük önmagában

A serpenyőkről

A serpenyő az egyik legalapvetőbb és legsokoldalúbb konyhai eszköz, amit sütéshez, pirításhoz, pároláshoz és akár gyors melegítéshez is használunk a mindennapokban. Különböző anyagokból készülhet, például rozsdamentes acélból, öntöttvasból, alumíniumból vagy tapadásmentes bevonattal ellátott változatban, amik mind eltérő hőelosztási és használati tulajdonságokkal rendelkeznek. A megfelelő serpenyő kiválasztása nagyban befolyásolja az ételek minőségét, hiszen más típus ideális húsok kérgesítéséhez, zöldségek pirításához vagy tojásételek készítéséhez. A modern konyhákban már indukciós főzőlaphoz alkalmas modellek is elérhetők, így a serpenyők folyamatosan alkalmazkodnak a főzési technológiák fejlődéséhez és a felhasználói igényekhez.

Korábban már írtunk arról, mik azok az ételek, amiket sose készítsd tapadásmentes serpenyőben, de ha nem tudod, milyen serpenyőt válassz, akkor útmutatónk segíthet.

