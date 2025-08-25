Biztosan veled is előfordult már, hogy idő előtt fekete foltok jelentek meg a sárgarépán. Lehet, hogy előző nap vetted, ráadásul hűtőbe is raktad, hogy minél tovább friss maradjon, mégis megjelentek a gyanús foltok. Kérdés, hogy ilyenkor meg lehet-e még enni a sárgarépát...

A sárgarépa remek zöldségféle, rengeteg tápanyaggal bír, sokféleképpen elkészíthető, és még általában a finnyások is szívesen fogyasztják édeskés íze miatt. Frissen vásárolva azonban (és nem is kell hozzá sok idő) felszínén fekete foltok bukkanhatnak fel, amik első látásra nem azok a tipikus penészfoltok, mégsem tűnnek túl barátságosnak. Vajon ilyenkor még fogyaszthatóak a répák?

Fekete foltok a sárgarépán? Itt a válasz, meg lehet-e enni még biztonsággal

Szeretjük a répát, mert tele van:

béta-karotinnal, ami segít, hogy szervezetünk A-vitamint állítson elő,

K-vitaminnal, B-vitaminokkal, C-vitaminnal és E-vitaminnal,

kalciummal,

magnéziummal,

vassal.

Sokoldalúan elkészíthetjük, hiszen főzhetjük levesbe, sőt, belőle is főhet répakrémleves, de remek párolt, sült és grillezett köret is válhat belőle. Arról se feledkezzünk meg, hogy édes íze miatt még süteményként is elkészíthetjük, így például egy finom répatorta páratlan élményt nyújthat a vasárnapi ebéd után.

A tárolása azonban nem annyira egyszerű, mint gondolnánk. Azok a bizonyos fekete foltok is éppen ezért jelenhetnek meg rajta, hiszen a répának szüksége van a száraz, hűvös környezetre.

Részesítsük előnyben vásárlásnál az ömlesztett árut, hiszen kicsit sem tesz jót a zöldségnek, hogy műanyag zacskóban „izzad". Vásárlás után is alaposan vizsgáljuk meg, és ha van köztük sérült egyed, akkor azt minél előbb használjuk fel, egyébként a hűtő zöldséges rekeszében sokáig eláll.

Mik azok a fekete foltok a répán?

A fekete foltok megjelenése gombás fertőzésre utal. Ennek oka helytelen tárolás, aminek hatására nem a bolyhos, zöldes-szürkés foltok válnak láthatóvá, hanem ezek a fekete pacák.

Markus Schmidt-Heydt, a Max Rubner Intézet (MRI) igazgatóhelyettese így vélekedik ezen répák elfogyasztásáról:

Ha a sárgarépán csak marginális sérülések vannak, elegendő a fekete penészt eltávolítani, és az egészséges gyökérrészeket azonnal elfogyasztani.

Ha azonban kesernyést ízt tapasztalunk, akkor a penész már mélyre hatolt, ilyen esetben dobjuk ki.

Forrásunk volt.