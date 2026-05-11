Gasztro

2026.05.11.

Saját mangó otthon? Sokkal könnyebb termeszteni, mint hinnéd – Így lesz mennyei, lédús házi gyümölcsöd

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A mangó már nem csak egzotikus bolti különlegesség: megfelelő gondozással akár a lakásban vagy a kertben is nevelhetsz saját mangófát. Mutatjuk, mire figyelj, hogy később saját termést szüretelhess!

A lédús, édes mangó világszerte az egyik legkedveltebb gyümölcs, pedig sokan még mindig úgy gondolják, hogy kizárólag trópusi környezetben termeszthető. Valójában megfelelő körülmények között Magyarországon is sikeresen nevelhető, elsősorban dézsás vagy konténeres növényként.

Növényt nevelő nő kutyával
Saját mangó otthon? Sokkal könnyebb termeszteni, mint hinnéd

A mangó eredetileg Kelet-Indiából származik, és több ezer éve termesztik. Bár a hazai teleket nem bírja, a nyári meleg és a sok napsütés kedvez számára, ezért erkélyen, teraszon vagy napos kertben is szépen fejlődhet.

Így indulj neki a mangótermesztésnek

A legjobb választás az oltott mangócsemete, mert ez gyorsabban fordul termőre, mint a magról nevelt növények. Kis helyre érdemes törpe fajtát választani, amely akár lakásban is könnyebben kezelhető.

A mangó számára fontos a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű talaj és a nagy méretű, sötét színű cserép, amely jobban felmelegszik a napon.

A növény kifejezetten fényigényes, ezért mindig a lehető legnaposabb helyet kapja.

Az első években türelemre lesz szükség, mert a fa elsősorban növekedésre fordítja az energiáját. Kedvező körülmények között azonban 4-5 éves korára már termést is hozhat.

szeletelt mangó
3-4 hónap alatt saját mangót nevelhetsz otthon

Mire figyelj a gondozás során?

A fiatal mangófát rendszeresen kell öntözni, később azonban elegendő akkor, amikor a föld felső rétege kiszáradt. A túlöntözést érdemes kerülni, mert a gyökerek érzékenyek a pangó vízre.

Extra tipp:

A növekedési időszakban meghálálja a tápanyag-utánpótlást. Virágzás előtt érdemes kálium- és foszfortartalmú tápoldatot használni, miközben a nitrogén mennyiségét csökkenteni kell.

A magyar tél komoly kihívást jelent számára, ezért ősszel világos, fagymentes helyre kell vinni. Ha kevés a természetes fény, mesterséges megvilágításra is szükség lehet.

Mikor érik be a saját mangó?

A virágzás után általában 3-4 hónappal szüretelhető a gyümölcs. Az érett mangó intenzív illatú, héja enyhén puhulni kezd, húsa pedig zamatos és édes lesz.

Nemcsak önmagában finom: salátákhoz, desszertekhez vagy akár húsételek mellé is remekül illik. Ráadásul vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, így nemcsak különleges, hanem egészséges választás is.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült hal

Lazacfilé mediterrán módra

A mediterrán módra készített lazacfilé kiváló nyári főétel, amely magában hordozza a mediterrán konyha összes ízét és jellegzetes illatait. A zamatos, színes koktélparadicsomok, a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Temesvári tokány
Gasztro

7 nap, 7 étel – Pörkölt, tokány, ragu, azaz az...

A hétköznap megmentői vagy a hétvége fénypontjai - a szaftos, húsos vagy zöldséges pörköltek, raguk és tokányok minden alkalomra illenek, nem nehéz őket összedobni, és tetszőleges körettel tálalhatók, ezért is szeretjük őket nagyon. Ezen a héten dúskálni fogunk bennük!

Brecz Judit

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

tunder-suti
pudingos sütemény

Tündér süti

Többször elkészítettem már ezt a süteményt, most végre le is fotóztam, mivel egy nagyon finom, mutatós süteményről van szó, érdemes kipróbálni.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept