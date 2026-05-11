Saját mangó otthon? Sokkal könnyebb termeszteni, mint hinnéd – Így lesz mennyei, lédús házi gyümölcsöd

A mangó már nem csak egzotikus bolti különlegesség: megfelelő gondozással akár a lakásban vagy a kertben is nevelhetsz saját mangófát. Mutatjuk, mire figyelj, hogy később saját termést szüretelhess!

A lédús, édes mangó világszerte az egyik legkedveltebb gyümölcs, pedig sokan még mindig úgy gondolják, hogy kizárólag trópusi környezetben termeszthető. Valójában megfelelő körülmények között Magyarországon is sikeresen nevelhető, elsősorban dézsás vagy konténeres növényként.

Saját mangó otthon? Sokkal könnyebb termeszteni, mint hinnéd

A mangó eredetileg Kelet-Indiából származik, és több ezer éve termesztik. Bár a hazai teleket nem bírja, a nyári meleg és a sok napsütés kedvez számára, ezért erkélyen, teraszon vagy napos kertben is szépen fejlődhet.

Így indulj neki a mangótermesztésnek

A legjobb választás az oltott mangócsemete, mert ez gyorsabban fordul termőre, mint a magról nevelt növények. Kis helyre érdemes törpe fajtát választani, amely akár lakásban is könnyebben kezelhető.

A mangó számára fontos a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű talaj és a nagy méretű, sötét színű cserép, amely jobban felmelegszik a napon.

A növény kifejezetten fényigényes, ezért mindig a lehető legnaposabb helyet kapja.

Az első években türelemre lesz szükség, mert a fa elsősorban növekedésre fordítja az energiáját. Kedvező körülmények között azonban 4-5 éves korára már termést is hozhat.

3-4 hónap alatt saját mangót nevelhetsz otthon

Mire figyelj a gondozás során?

A fiatal mangófát rendszeresen kell öntözni, később azonban elegendő akkor, amikor a föld felső rétege kiszáradt. A túlöntözést érdemes kerülni, mert a gyökerek érzékenyek a pangó vízre.

Extra tipp: A növekedési időszakban meghálálja a tápanyag-utánpótlást. Virágzás előtt érdemes kálium- és foszfortartalmú tápoldatot használni, miközben a nitrogén mennyiségét csökkenteni kell.

A magyar tél komoly kihívást jelent számára, ezért ősszel világos, fagymentes helyre kell vinni. Ha kevés a természetes fény, mesterséges megvilágításra is szükség lehet.

Mikor érik be a saját mangó?

A virágzás után általában 3-4 hónappal szüretelhető a gyümölcs. Az érett mangó intenzív illatú, héja enyhén puhulni kezd, húsa pedig zamatos és édes lesz.

Nemcsak önmagában finom: salátákhoz, desszertekhez vagy akár húsételek mellé is remekül illik. Ráadásul vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, így nemcsak különleges, hanem egészséges választás is.

