Sokan még mindig az orrukra hagyatkoznak, amikor eldöntik, hogy egy étel megromlott-e. A szakértők szerint azonban ez komoly hiba: a veszélyes baktériumok gyakran sem szagot, sem látható jelet nem hagynak maguk után, így a szimatpróba könnyen félrevezethet.

Sokan ösztönösen az orrukra hagyatkoznak, amikor eldöntik, hogy egy étel még fogyasztható-e. Ha nem büdös, akkor biztos jó és nem romlott – gondoljuk. A szakértők szerint azonban ez az egyik legveszélyesebb tévhit a konyhában. Az étel ugyanis akkor is lehet romlott, ha semmi furcsát nem érzel rajta.

Ezért ne szag alapján döntsd el, megromlott-e az étel

A legnagyobb probléma

Az ételmérgezést okozó baktériumok – például a szalmonella vagy az E. coli – gyakran semmilyen érzékelhető jelet nem hagynak maguk után. Nem változtatják meg az étel szagát, ízét vagy kinézetét, mégis komoly megbetegedést okozhatnak.

A rossz szag nem feltétlenül veszély

Fontos különbséget tenni a romlás és a fertőzöttség között. Az a kellemetlen szag, amit néha érzünk, általában olyan baktériumoktól származik, amelyek ugyan rontják az étel minőségét, de nem feltétlenül okoznak betegséget.

Ezzel szemben a valóban veszélyes kórokozók gyakran csendben vannak jelen – szag nélkül, észrevétlenül.

A szimatpróba félrevezető

A szakértők egyértelműen figyelmeztetnek: az étel szaga nem megbízható indikátor. Előfordulhat, hogy egy étel már órák óta a veszélyes hőmérsékleti tartományban van, a baktériumok elszaporodtak benne, mégis teljesen rendben lévőnek tűnik.

Különösen igaz ez az előző napi maradékokra: ha túl sokáig álltak szobahőmérsékleten, akkor akkor is ki kell dobni őket, ha nincs semmi szaguk.

Akkor honnan tudhatod, hogy biztonságos-e?

A biztonságos döntés nem az érzékszerveken múlik, hanem néhány alapvető szabályon:

mindig tartsd be a fogyasztható dátumot

ne hagyd az ételt 2 óránál tovább szobahőmérsékleten

a maradékot 1 napon belül fogyaszd el

megfelelő hőmérsékleten tárold az ételeket

Ezek sokkal megbízhatóbb kapaszkodók, mint az, hogy mit érzel.

