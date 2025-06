A retró gyümölcstorta egy igazán nosztalgikus, szívet melengető sütemény, amiből akkor is lecsúszik egy-egy szelet, ha nem ez a kedvencünk. A nagyi foteljéből a legjobb enni, de ha erre most nincs lehetőség, akkor se csüggedjünk, mert Napi Tippünkkel a mienk lesz a legfinomabb a retró gyümölcstorta!

Egy igazán klasszikus, a régi időket idéző sütemény, aminek talán magunktól nem is állunk neki, de ha arról van szó, hogy a gyerek kéri, vagy valamit gyorsan össze kell dobni, ami ráadásul mutatós is, akkor egy igazi aduász. Arról nem is beszélve, hogy kicsit talán mi is újra gyereknek érezhetjük magunkat. Pláne, ha megfogadjuk a nagyi tippjét!

A nagyi tippje: így lesz a legfinomabb a retró gyümölcstorta Lakos Benedek

Ez a klasszikus választás, ha mutatós és egyszerű süteményt keresel. A nagyi tippjével pedig messzeföldön tiéd lesz a legfinomabb retró gyümölcstorta. Lássuk, hogyan készül!

Igazán nem kell túlgondolni ezt a féle gyümölcstortát

Kezdjünk neki a tojások felverésének, amitől habkönnyű lesz a piskótánk.

Ehhez jöhet közben a cukor, esetleg vaníliás cukor, amíg teljesen ki nem fehéredik.

Mennyiségtől függően jöhet az olaj, majd ezt is keverjük egyneművé.

Ezután következik a liszt, a só és a sütőpor.

A nagyi tippje: ha szeretnénk, hogy a gyümölcstorta még finomabb legyen, akkor a liszt egy részét helyettesítsük darált dióval!

Ezután piteformába töltve süssük készre, és hagyjuk kihűlni.

A hagyományos recepthez hűen kövessük az utasításokat a puding elkészítésénél.

Díszítsük szájízünk szerint gyümölcsökkel, és ne feledkezzünk meg a zselatinrétegről sem, hiszen ettől lesz igazán retró hangulatú.

Extra tippek:

Használjunk a torta elkészítéséhez szezonális gyümölcsöket !

! Zacskós puding helyett készítsük házi pudinggal, sokkal finomabb lesz!

