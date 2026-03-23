2026.03.23.

A szakemberek most elmondták, miért nem mindegy, reggel vagy este mosol-e hajat

Nosalty profilképe Nosalty

Bár sokan a reggeli hajmosásra esküsznek, a szakértők szerint az esti rutin nemcsak praktikusabb, hanem a haj és a fejbőr egészsége szempontjából is előnyösebb lehet.

Mi a legjobb időpont a hajmosásra? Ez a kérdés sokakat foglalkoztat, a szakemberek szerint pedig meglepő lehet a válasz, pedig, ha az okokat vizsgáljuk, teljesen egyértelmű, mi mellett teszik le a voksukat. A legtöbben inkább reggel mosnak hajat, több profi fodrász szerint valójában az esti hajmosás az ideális a hajápolás szempontjából.

A szakemberek szerint lefekvés előtt kell hajat mosni

A magyarázat egyszerűbb, mint gondolnánk, és egyszerre kapcsolódik a fejbőr egészségéhez, valamint a mindennapi praktikus döntésekhez is.

A szakemberek megmagyarázzák, miért válaszd az esti hajmosást

Napközben a haj folyamatosan ki van téve a külső hatásoknak, mint a por, a légszennyeződés, az izzadság, valamint a használt hajformázó termékek. Mindezek felhalmozódnak a hajon és a fejbőrön, egyfajta „réteget” képezve, amely elnehezíti a hajat és rontja annak megjelenését.

Az esti hajmosás eltávolítja ezeket a szennyeződéseket, így a fejbőrnek lehetősége van megtisztulni és egyensúlyba kerülni az éjszaka folyamán.

Ezzel párhuzamosan az éjszaka az az időszak, amikor a szervezet regenerációs üzemmódba kapcsol. Ahogyan a bőr, úgy a fejbőr is profitál a pihenésből. Ha a haj tisztán kerül az ágyba, kedvezőbb környezet alakul ki a haj természetes hidratálódásához és megújulásához.

Az esti hajmosás további előnyei

Az esti hajmosás további előnye, hogy a haj másnap könnyebben formázható. A haj megnyugszik, felveszi természetes formáját, és gyakran puhábbnak, kezelhetőbbnek tűnik. Ezáltal reggel elkerülhető a túlzott hőhasználat is, amely hosszú távon károsíthatja a hajat.

A szakemberek szerint lefekvés előtt kell hajat mosni

Azok számára, akiknek sűrű a mindennapjuk, az esti hajmosás értékes időt spórolhat meg reggelre. Ahelyett, hogy rohanás közben, időnyomás alatt kellene hajformázó eszközöket használni, a hajápolás egy nyugodtabb napszakra kerül.

A szakértők ugyanakkor kiemelnek egy fontos feltételt:

a haj ne maradjon nedves éjszakára! A vizes haj érzékenyebb, és könnyebben töredezik, a párnával való súrlódás pedig károsodást, kócosodást és akár töredezett hajvégeket is okozhat. Emellett a fejbőrön maradó nedvesség sem ideális, mert kellemetlenséget okozhat, és felboríthatja annak egyensúlyát.

A hajad egészségére extrán figyelj esti hajmosáskor

Ezért ajánlott lefekvés előtt alaposan megszárítani a hajat, vagy legalább a lehető legtöbb nedvességet eltávolítani. Így élvezheted az esti hajmosás előnyeit anélkül, hogy veszélyeztetnéd a hajad egészségét.

Összességében az esti hajmosás egy egyszerű, mégis hatékony szokás, amely javíthatja a haj megjelenését és állapotát. Nem is annyira az időzítés a lényeg, hanem a megfelelő ápolás és azok a kisebb, mindennapi szokások, amelyek igazán számítanak.

Forrásunk volt.

Tormás-majonézes krumplisaláta

Ez a tormás-majonézes krumplisaláta nálunk mindig a húsvéti asztal egyik főszereplője: krémes, pikánsan csípős, és tökéletesen kiegészíti a sonkát. Az alap ugyan egyszerű, de a ...

Húsvéti stefánia wellington

Tökéletes ünnepi főétel, ami egyszerre hagyományos, könnyen elkészíthető és mégis extra látványos. Az alap egy klasszikus stefánia vagdalt, amit pikáns tormás mustárral kenünk meg, ...

Így fogyhatsz 1 hónap alatt 5 kilót a skandináv diétával

A skandináv diéta a helyi, szezonális és feldolgozatlan alapanyagokra épít, ezért sokak számára könnyen tartható étrend lehet. A szakértők szerint nem csodaszerekre, hanem jól összeállított, tápanyagdús ételekre van szükség, ha valaki egészségesen szeretne fogyni.

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

