Miért válasszuk a pulykahúst? Számos jótékony hatása miatt érdemes beilleszteni a mindennapi étrendünkbe

A pulykahús hagyományosan ünnepi fogásként él a háziasszonyok fejében, pedig valójában gyors ebédek, vacsorák sztárja is lehet, ráadásul egész évben kiváló döntés beilleszteni a tudatos étrendbe.
Miért előnyös a pulykahús fogyasztása?
A pulykahús, különösen annak mellrésze az egyik legsoványabb húsféle, amiért alapanyagként nyúlhatunk a konyhánkban.
A pulykamellfilé zsírtartalma például még az 1%-ot sem éri el.
Amennyiben kalóriaszegény étrendet követünk, vagy szívbarát választást keresünk, nem is kell tovább keresgélnünk a húsrészek között, mind a sertésnél, mind a marhánál, de talán sokakat meglep, a csirkénél is jobb választásra lelünk, ha a pulykát tesszük a kosarunkba.
Magas fehérjetartalom
A pulykahús kiváló fehérjeforrás: 100 g pulykahús kb. 22,6 g fehérjét tartalmaz. A darált pulykamell ráadásul sokoldalúan felhasználható a sütések, főzések alkalmával. A már említett alacsony zsír- és magas fehérjetartalom mellett sok sportolónak, diétázónak kiváló alternatíva hosszútávú fogyasztásra, illetve edzés után is hasznos, hiszen segít a regenerációban és abban, hogy tovább érezzük jóllakottnak magunkat.
Nélkülözhetetlen vitaminok és ásványi anyagok
Ásványi anyagok: a pulykahús szelénben, cinkben és foszforban is gazdag, amelyek többek között az immunrendszer működésében, az oxidatív stressz csökkentésében és a csontok egészségének támogatásában is fontos szerepet játszanak.
Egyéb mikrotápanyagok: a pulykahús B12-vitamint, niacint, pantoténsavat és további B-vitaminokat is tartalmaz.
Szív- és érrendszeri előnyök
A pulykahús zsírsavösszetétele is kedvezőbb, mint a sertésé vagy a marháé, rengeteg telítetlen zsírsavat tartalmaz, ami segít a szív- és érrendszeri egészség támogatásában, így hosszabb távon is jól beilleszthető a mindennapi étrendünkbe, csökkentve a kardiovaszkuláris kockázatokat.
A mikrokörnyezet és az életmód szempontjából is előnyös
- A pulykahús hipoallergén húsfajta, ami azt jelenti, hogy viszonylag kevés allergiás reakciót vált ki, ezáltal gyerekeknek vagy érzékenységgel küzdőknek is jó választás lehet.
- Szinte minden nagyobb bolthálózatban megtalálható, és a hentespultokban is alaphús, lehet darált, egész, szeletelt. Könnyen felhasználható salátákba, egytálételekbe, sültekbe, burgerbe, de pörköltalapnak és rakott ételekben is igazán ízletes.
- A pulyka semlegesebb ízű húsféle, így jól kombinálható különféle fűszerekkel és pácokkal, a magyarostól a keleties ízvilágú fogásokig számos módon elkészíthetjük.
A mentális egészség, mint szempont
A pulyka jelentős mennyiségű triptofánt tartalmaz, amivel hozzájárulhat a szerotoninszint növeléséhez, így javíthatja a hangulatot, és segíthet az idegrendszerünk megnyugtatásában, ezért bátran pulykázzunk be!
Utóbbi különösen hasznos lehet stresszes időszakokban, vagy azoknak, akik érzelmi evőként gyakran éheznek komfortételekre.
Praktikus tanácsok a pulykahús felhasználásához
Amennyiben célunk az alacsonyabb zsírbevitel, válasszunk sovány részeket, például pulykamellfilét. A darált pulykát használhatjuk húsgolyókhoz, burgerhez, lasagne-hoz – ezáltal mérsékelhetjük a vörös húsok fogyasztását. Grillezésnél alkalmazzunk indirekt sütést, hogy a hús ne száradjon ki. Emellett fontos, hogy fűszerezzünk bátran! A pulyka, már említettük, az egyik legsemlegesebb ízű húsféle, így remek alap a változatos fűszerekhez: rozmaring, kakukkfű, citrom, füstölt paprika és ezek különböző kombinációi mind jól passzolnak hozzá. Amivel semmiképp ne spóroljunk, az a minőség, ennek tükrében válasszunk megbízható márkát a vásárláskor!
Tipp
Kinek ajánlott különösen a pulykahús?
- Diétázóknak, fogyókúrázóknak: az alacsony zsírtartalom és magas fehérjetartalom miatt.
- Sportolóknak, aktív életmódot élőknek: jó minőségű fehérjét biztosít az izomépítéshez és regenerációhoz.
- Szívproblémákkal élőknek: a telítetlen zsírsavak és az alacsonyabb koleszterinszint támogatja az érrendszert.
- Családoknak, kisgyermekes háztartásoknak: hipoallergén húsként könnyebben emészthető, és kevésbé terheli meg a gyerekek szervezetét.
- Pszichés stressz esetén: a triptofán segíthet a hangulat szabályozásában, nyugtatja az idegeket.
- Tudatos vásárlóknak: ha olyan márkát (pl. Gallio) választunk, amely traceabilityt (visszakövethetőséget) kínál, akkor garantált a minőség és az állat jóléte.
Legyen szó tehát egy gyors hétköznapi sütésről vagy egy kicsit ünnepibb fogásról, tényleg nehéz mellényúlni vele: schnitzel, raguk, tekercsek, az elkészítési módok határa a csillagos ég!