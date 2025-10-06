Pisztáciát nassolsz estére? Vigyázz, nem várt hatást gyakorolhat a szervezetedre

A pisztácia nemcsak finom, hanem igazi szupersnack: támogatja az emésztést, segíthet a vércukorszint kordában tartásában, és még a szív egészségét is óvhatja. De mennyit érdemes belőle fogyasztani naponta?

Az apró, kemény héjú, tojás alakú pisztácia világszerte az egyik legkedveltebb nassolnivaló, és nem véletlenül: tele van értékes vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Egy friss amerikai kutatás szerint pedig különösen jót tesz, ha este fogyasztjuk – nemcsak a jóllakottság érzését adja, hanem a bélflóránkra is kedvező hatással lehet.

Meglepő, mit tesz a bélflóráddal a pisztácia

A vizsgálatban 51 prediabéteszes felnőtt vett részt, akik 12 héten át váltogatták esti nassolnivalóikat: egyik időszakban hagyományos szénhidrátos snackeket ettek, a másikban napi egy maréknyi pisztáciát (kb. 28 gramm). A kutatók megállapították, hogy a pisztáciát fogyasztók bélrendszerében nőtt azoknak a baktériumoknak az aránya, amelyek rövid láncú zsírsavakat – például butirátot – termelnek. Ezek a vegyületek védik a bélfalat, csökkentik a gyulladásokat és támogatják az anyagcserét.

Zajlanak a kutatások a pisztáciafogyasztásról

Emellett csökkent néhány olyan baktériumtörzs jelenléte is, amelyet korábban a rossz anyagcsere-folyamatokkal és oxidatív stresszel hoztak összefüggésbe. Bár a kutatás ígéretes, a szakértők óvatosságra intenek: a mintaszám kicsi volt, és egyelőre nem bizonyított, hogy a pisztácia közvetlenül csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Ami biztos: a pisztácia tápanyagokban rendkívül gazdag.

Tele van aminosavakkal, egészséges zsírokkal, magnéziummal, vassal, kalciummal és rézzel. Antioxidáns-tartalma, valamint A- és E-vitaminja erősíti a sejtek védelmét, luteinje a szem egészségét támogatja, míg arginintartalma hozzájárulhat a koleszterin lerakódásának megelőzéséhez. Nem véletlenül tartják szív- és érrendszervédő élelmiszernek.

Fontos a mértékletesség!

A pisztácia kalóriadús – 100 grammja 557 kcal –, ezért a szakemberek napi egy maréknyit ajánlanak, lehetőleg sótlan vagy sószegény változatban. Így élvezhetjük legjobban jótékony hatásait anélkül, hogy feleslegesen terhelnénk a szervezetünket.

Forrásunk volt.