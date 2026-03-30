Pénztárcabarát sonkaválaszték a PENNY-ben

A húsvéti menü egyik legkedveltebb fogása, a füstölt-főtt sonka, idén még kedvezőbb áron kerülhet az ünnepi asztalra a PENNY-ből. A diszkontlánc március 16-tól a teljes sajátmárkás sonkaválaszték árát mérsékli a tavalyi évhez képest. A kilenc érintett termék esetében az árcsökkentés átlagosan 11%-os, egyes termékeknél pedig akár a 20%-ot is elérheti.

A PENNY elkötelezett amellett, hogy előnyben részesítse a hazai beszállítókat. Az üzletlánc idén 21 féle sonkát kínál, melyek közül 16 termék hazai beszállítótól érkezik, beleértve a népszerű Dárdás sajátmárkát is. A húsvéti asztal másik népszerű fogása, a füstölt csülök esetében is jelentős a hazai arány: a kínálat közel fele érkezik magyar beszállítóktól.

Emellett a PENNY üzleteiben kizárólag magyar tojás érhető el, a sonka elmaradhatatlan kísérője, a torma pedig a sajátmárkás Czifra választékban klasszikus reszelt, majonézes és csípős változatban is rendelkezésre áll. A kategória számára ez az időszak kiemelt jelentőségű, hiszen az éves asztali tormaforgalom közel fele ilyenkor realizálódik.

Az üzletlánc idén is számít a megnövekedett keresletre, így még a tavalyinál is nagyobb mennyiséggel készül a húsvéti időszakra. A sonkatermékekből 12%-kal magasabb volumen áll majd rendelkezésre, így mindenki megtalálhatja a kedvencét az ünnepi asztalra.

“Az ünnepi időszakra már jóval korábban megkezdjük a beszerzési folyamatok tervezését, hogy a közkedvelt szezonális termékek időben és megfelelő mennyiségben kerüljenek üzleteinkbe. Fontos számunkra, hogy a kínálatban a hazai termékek kapják a főszerepet, és vásárlóink a húsvéti készülődés során is vonzó választékkal és megbízható minőséggel találkozzanak az üzletek polcain” - mondta Bálint Zoltán, a PENNY Magyarország beszerzési igazgatója.