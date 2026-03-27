Magyar paradicsommal robban be a húsvét a PENNY-nél

Kizárólag hazai fürtös paradicsommal készül az ünnepi rohamra a PENNY: ettől a héttől kivétel nélkül magyar termelők áruja érkezik a raktárakba, és hamarosan további friss zöldségek is követik. A diszkontlánc célja, hogy a húsvéti asztalra pénztárcabarát áron kerüljenek friss, itthon termesztett alapanyagok.

Ettől a héttől kizárólag Itthonról válogatott fürtös paradicsom érkezik a PENNY logisztikai központjaiba, így a vásárlók a húsvéti tálat már a magyar termelőktől származó lédús fürtös paradicsommal színesíthetik. A diszkontlánc elkötelezett abban, hogy vásárlói számára elhozza a friss hazai kínálatot pénztárcabarát áron, a vállalat ezért idén is vonzó hazai zöldségválasztékkal és megújuló akciókkal készül az ünnepre.

A húsvét ízei - a termőföldről a polcokra

A PENNY egyik legfontosabb beszerzési alapelve, hogy előnyben részesíti a hazai beszállítókat, így biztosítva vásárlói számára a friss hazai árut. A tavasz beköszöntével sorra jelennek meg a PENNY polcain a hazai termelők ízgazdag termékei: ettől a héttől kezdve a PENNY raktáraiba már kizárólag magyar fürtös paradicsom érkezik, amelyet a következő napokban több hazai zöldség, például a padlizsán, tv paprika és a zeller követnek. A húsvéti asztal egyik meghatározó alapanyaga, a fejes saláta szintén kizárólag magyar termőföldekről kerül az üzletekbe.

A frissáru-beszerzés során kiemelt szempont, hogy amikor csak lehet, hazai forrásból származó termékeket kínáljunk. Ezzel egyszerre támogatjuk a hazai termelőket és biztosítjuk, hogy az áru gyorsabban, rövidebb úton jusson el az üzletekbe, ami a környezeti terhelés csökkenését is segíti. Célunk, hogy a húsvéti időszakban is megbízható minőségű, friss alapanyagokkal várjuk a vásárlókat, legyen szó klasszikus fogásokról vagy könnyedebb, tavaszi ételek hozzávalóiról - mondta Gáti Péter, a PENNY frissáru beszerzési csoportvezetője.

Ünnepi nyitvatartás

A húsvéti ünnepekhez igazodva a PENNY üzletei az alábbiak szerint tartanak nyitva: