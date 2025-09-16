Így különböztesd egymástól a pasztinákot és a fehérrépát – És erre használd őket

A pasztinák (paszternák) és a fehérrépa (petrezselyemgyökér) külsőre hasonlóak, de valójában két külön növény, eltérő ízvilággal, felhasználással és botanikai háttérrel. Íme a fő különbségek:
A pasztinák / paszternák jellemzői:
- Növénytanilag: az Ernyősvirágúakhoz tartozik (Apiaceae), ugyanoda, mint a sárgarépa és petrezselyem
- Külső jegyek: krémszínű, vaskosabb gyökér, a sárgarépához hasonló alakú, de nagyobb, tömzsibb
- Élettanilag: a szénhidrát mellett sok ásványi anyagot tartalmaz; viszonylag magas a kálium- és kalcium- és folsavtartalma
- Íze: jellegzetesen édeskés, diós, kissé fűszeres – főzéskor még édesebb lesz!
- Felhasználás: leginkább főtt formában (levesekbe, pürékbe, sült zöldségként) használjuk
- Levele: nem igazán ehető, ritkán használják, elvileg kékre színezi a húslevest
Tipp: a méretet figyeld!
A fehérrépa / petrezselyemgyökér jellemzői:
- Növénytanilag: szintén az Ernyősvirágúakhoz tartozik
- Megjelenés: karcsúbb, hosszúkásabb, kisebb, mint a pasztinák
- Élettanilag: sok C-vitamint tartalmaz, de magnézium- és vastartalma is jelentős
- Íze: erőteljesebb, intenzívebb, nem édes, inkább fűszeres, petrezselyemhez hasonló
- Felhasználása: klasszikus húslevesbe, zöldségalaplébe – az egyik alap zöldségünk (sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé).
- Levele: maga a friss petrezselyem, az egyik legkedveltebb zöldfűszer hazánkban (is)
Tipp: eltérő illat és íz!
Használjuk őket rendszeresen, szezonjukban, főzzünk-süssünk velük, mert egészen olcsó, könnyen elérhető alapanyagok, főleg az őszi-téli időszakban!