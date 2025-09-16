Így különböztesd egymástól a pasztinákot és a fehérrépát – És erre használd őket

Család

Mindkettő gyökérzöldség, mindkettőt tehetjük húslevesbe (is), és mindkettő fehéres vajszínű. Akkor mégis melyik a paszternák (más néven pasztinák), és melyik a fehérrépa (avagy petrezselyemgyökér)? Így különböztessük meg őket!

A pasztinák (paszternák) és a fehérrépa (petrezselyemgyökér) külsőre hasonlóak, de valójában két külön növény, eltérő ízvilággal, felhasználással és botanikai háttérrel. Íme a fő különbségek:

pasztinák
Pasztinák

A pasztinák / paszternák jellemzői:

  • Növénytanilag: az Ernyősvirágúakhoz tartozik (Apiaceae), ugyanoda, mint a sárgarépa és petrezselyem
  • Külső jegyek: krémszínű, vaskosabb gyökér, a sárgarépához hasonló alakú, de nagyobb, tömzsibb
  • Élettanilag: a szénhidrát mellett sok ásványi anyagot tartalmaz; viszonylag magas a kálium- és kalcium- és folsavtartalma
  • Íze: jellegzetesen édeskés, diós, kissé fűszeres – főzéskor még édesebb lesz!
  • Felhasználás: leginkább főtt formában (levesekbe, pürékbe, sült zöldségként) használjuk
  • Levele: nem igazán ehető, ritkán használják, elvileg kékre színezi a húslevest

Tipp: a méretet figyeld!

A fehérrépa kb.15-20 cm, az átmérője pedig max. 5 cm. Általában tehát kisebb, vékonyabb és könnyebb, mint a pasztinák. A pasztinák tömzsibb, vaskosabb, fajtától függően akár 20-40 cm hosszú is lehet, és a fejrésze is vastagabb, többnyire 5-15 cm közötti.
Fehérrépa
Fehérrépa

A fehérrépa / petrezselyemgyökér jellemzői:

  • Növénytanilag: szintén az Ernyősvirágúakhoz tartozik
  • Megjelenés: karcsúbb, hosszúkásabb, kisebb, mint a pasztinák
  • Élettanilag: sok C-vitamint tartalmaz, de magnézium- és vastartalma is jelentős
  • Íze: erőteljesebb, intenzívebb, nem édes, inkább fűszeres, petrezselyemhez hasonló
  • Felhasználása: klasszikus húslevesbe, zöldségalaplébe – az egyik alap zöldségünk (sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé).
  • Levele: maga a friss petrezselyem, az egyik legkedveltebb zöldfűszer hazánkban (is)

Tipp: eltérő illat és íz!

A két gyökérzöldség illatában és ízében is igen eltérő, légy résen, ha nem tudod, melyik melyik: a fehérrépa megkóstolva intenzív, fűszeres, egyértelműen petrezselyemre emlékeztető aromájú, míg a paszternák leveleinek és gyökerének édeskés, diós aromája van, és inkább zellerre vagy sárgarépára emlékeztet. 

Használjuk őket rendszeresen, szezonjukban, főzzünk-süssünk velük, mert egészen olcsó, könnyen elérhető alapanyagok, főleg az őszi-téli időszakban!

Forrásunk volt.

