Így különböztesd egymástól a pasztinákot és a fehérrépát – És erre használd őket

Mindkettő gyökérzöldség, mindkettőt tehetjük húslevesbe (is), és mindkettő fehéres vajszínű. Akkor mégis melyik a paszternák (más néven pasztinák), és melyik a fehérrépa (avagy petrezselyemgyökér)? Így különböztessük meg őket!

A pasztinák (paszternák) és a fehérrépa (petrezselyemgyökér) külsőre hasonlóak, de valójában két külön növény, eltérő ízvilággal, felhasználással és botanikai háttérrel. Íme a fő különbségek:

Pasztinák

A pasztinák / paszternák jellemzői:

Növénytanilag: az Ernyősvirágúakhoz tartozik (Apiaceae), ugyanoda, mint a sárgarépa és petrezselyem

az Ernyősvirágúakhoz tartozik (Apiaceae), ugyanoda, mint a sárgarépa és petrezselyem Külső jegyek: krémszínű, vaskosabb gyökér, a sárgarépához hasonló alakú, de nagyobb, tömzsibb

krémszínű, vaskosabb gyökér, a sárgarépához hasonló alakú, de nagyobb, tömzsibb Élettanilag : a szénhidrát mellett sok ásványi anyagot tartalmaz; viszonylag magas a kálium- és kalcium- és folsavtartalma

: a szénhidrát mellett sok ásványi anyagot tartalmaz; viszonylag magas a kálium- és kalcium- és folsavtartalma Íze : jellegzetesen édeskés, diós, kissé fűszeres – főzéskor még édesebb lesz!

: jellegzetesen édeskés, diós, kissé fűszeres – főzéskor még édesebb lesz! Felhasználás: leginkább főtt formában (levesekbe, pürékbe, sült zöldségként) használjuk

leginkább főtt formában (levesekbe, pürékbe, sült zöldségként) használjuk Levele: nem igazán ehető, ritkán használják, elvileg kékre színezi a húslevest

Tipp: a méretet figyeld! A fehérrépa kb.15-20 cm, az átmérője pedig max. 5 cm. Általában tehát kisebb, vékonyabb és könnyebb, mint a pasztinák. A pasztinák tömzsibb, vaskosabb, fajtától függően akár 20-40 cm hosszú is lehet, és a fejrésze is vastagabb, többnyire 5-15 cm közötti.

Fehérrépa

A fehérrépa / petrezselyemgyökér jellemzői:

Növénytanilag : szintén az Ernyősvirágúakhoz tartozik

szintén az Ernyősvirágúakhoz tartozik Megjelenés: karcsúbb, hosszúkásabb, kisebb, mint a pasztinák

karcsúbb, hosszúkásabb, kisebb, mint a pasztinák Élettanilag : sok C-vitamint tartalmaz, de magnézium- és vastartalma is jelentős

: sok C-vitamint tartalmaz, de magnézium- és vastartalma is jelentős Íze : erőteljesebb, intenzívebb, nem édes, inkább fűszeres, petrezselyemhez hasonló

: erőteljesebb, intenzívebb, nem édes, inkább fűszeres, petrezselyemhez hasonló Felhasználása: klasszikus húslevesbe, zöldségalaplébe – az egyik alap zöldségünk (sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé).

klasszikus húslevesbe, zöldségalaplébe – az egyik alap zöldségünk (sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé). Levele: maga a friss petrezselyem, az egyik legkedveltebb zöldfűszer hazánkban (is)

Tipp: eltérő illat és íz! A két gyökérzöldség illatában és ízében is igen eltérő, légy résen, ha nem tudod, melyik melyik: a fehérrépa megkóstolva intenzív, fűszeres, egyértelműen petrezselyemre emlékeztető aromájú, míg a paszternák leveleinek és gyökerének édeskés, diós aromája van, és inkább zellerre vagy sárgarépára emlékeztet.

Használjuk őket rendszeresen, szezonjukban, főzzünk-süssünk velük, mert egészen olcsó, könnyen elérhető alapanyagok, főleg az őszi-téli időszakban!

