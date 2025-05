Nincs többé karózás: ezzel az egyszerű módszerrel neveld a palántáidat

A karózás egy régóta ismert és megbízható praktika, ha növényeink függőlegesen tartása a cél. Azonban ez több korláttal is jár, például azzal, hogy folyamatosan bőséges talajfelületet kell biztosítani, és arra is figyelni kell, hogy a szárak ne törjenek vagy hajoljanak meg. Van egy módszer, amivel helyet is és munkát is spórolsz, mégis garantált a zöldégpalántáid biztos növekedése.

Nincs többé karózás: egyszerű és praktikus módszerrel neveld a palántáid

Ismerd meg a függőrácsos megoldást, avagy a kötélművelés módszerét!

Ez az eljárás egyszerre biztosít a növényednek optimális alátámasztást és könnyű karbantartást, ráadásul még helytakarékosabb is, mint a hagyományos karózás.

A vízszintes vagy függőrácsos fektetés, avagy a kötélművelés az üvegházi termesztésből származik, de tökéletesen alkalmas városi kertekbe és erkélyes zöldségeskertekbe is.

Ahelyett, hogy függőlegesen, egy bottal rögzítenéd a növényeidet, egy vízszintesen kifeszített vagy egy magasra felfüggesztett dróttal irányíthatod a növekedésüket.

A függőrácsos módszer nagyon praktikus és eredményes Soeren Stache/ Getty Images

Így csináld!

Fogj egy erős drótot, amit rögzíts magasan (ívhez, gerendához vagy egyszerű fa- vagy fémkerethez). A növény főszárát ehhez a dróthoz kösd madzaggal, de ne túl szorosan, és ne is annyira lazán. Így a növény merev támasz nélkül képes felfelé kúszni és növekedni.

Ez a módszer különösen hatékony paradicsomok esetében:

a növények magasabbra nőnek, így helyet szabadítanak fel a talajmenti növényeknek

ez a módszer javítja a légáramlást, ezzel pedig csökken az esetleges betegségek és fertőzések kialakulásának kockázata

még a betakarítás is könnyebb lesz: a fürtök szemmagasságban helyezkednek majd el!

Forrásunk volt.

