Ez az étrend hosszabb, egészségesebb életet ígér: nem a mediterrán diétáról van szó

A tradicionális okinawai étrendben semmi fényűzés nincs: egyszerű, mégis tápláló ételekben hisznek a Kék Zóna egyik régiójának lakói, aminek eredménye is szemmel látható, hiszen rengetegen nemcsak megérik a 100 éves kort, hanem mindezt egészségesen, méltósággal teszik. Lássuk, miben egyedi az okinawai étrend!

Az eredeti okinawai étrend kalóriaszegény és rostban gazdag ételekből áll, de ma már egy kicsit több fehérjét és zsírt is tartalmaz Japán kis szigetének sajátos étrendje. Részben ennek is köszönhetően az itt élők egy évszázadot töltenek a Földön boldogan, egészségesen.

Miből áll az okinawai étrend?

Az okinawaiak étrendje alapvetően kalória- és zsírszegény, ellenben rostban gazdag.

A zöldségek és szójatermékek adják az ételek alapját, amihez ritkán, kis mennyiségben tésztát, rizst, sertéshúst és halat fogyasztanak.

Az utóbbi években az étrendjük az élelmiszertermelés és az étkezési szokások megváltozása modernizációja miatt kis mértékben változott. De továbbra is a kalóriaszegény, szénhidrátalapú étkezést részesítik előnyben kevés zsiradékkal és fehérjével.

Emellett rengeteg friss fűszert és gyógynövényt használnak, mint például a kurkuma és a fekete üröm.

Fő kalóriaforrásuk közé tartozik:

édesburgonya,

teljes kiőrlésű gabonák,

hüvelyesek,

rostban gazdag zöldségek.

A japánokkal szemben az okinawaiak nagyon kevés rizst fogyasztanak, ehelyett fő kalóriaforrásuk az édesburgonya.

Zöldségek közül rendszereresen fogyasztanak még:

bambuszrügyet,

daikon retket,

keserűdinnyét,

káposztát,

sárgarépát,

kínai okrát,

tököt és zöld papayát.

Gabonafélék közül kölest, búzát és rizst fogyasztanak előszeretettel, míg a szójatartalmú ételek közül a tofu, miso, nattó (nyers szójabab) és edamame tartozik a leginkább preferáltak közé. Emellett halat, tenger gyümölcseit és alkalmanként sertéshúst is fogyasztanak, beleértve a belsőségeket is. Étrendjük része a jázmintea rendszeres és bőséges fogyasztása is.

Ételek, melyek tiltólistásak az okinawaiak számára

Az okinawai étrend a nyugati étrendhez képest szigorúnak tűnhet, hiszen rengeteg olyan alapanyagot mellőz, melyet a nyugati kultúra előszeretettel használ szinte napi szinten, úgy mint a húsok (marhahús, baromfi és feldolgozott termékek, például szalonna, sonka, szalámi, virsli, kolbász és egyéb pácolt húsok).

Az egyéb állati eredetű termékek is, mint a tojás, tej, vaj, sajt és joghurt is tiltólistás számukra.

Mellőzött ételek még a feldolgozott élelmiszerek, köztük:

a finomított cukrok,

gabonafélék,

reggeli gabonapelyhek,

nassolnivalók és feldolgozott főzőolajok.

Meglepő módon kerülik a legtöbb gyümölcsöt és az olajos magvakat is magas kalóriatartalmuk miatt. Korábban már írtunk arról, mit fogyasztanak a Kék Zóna lakói reggelire, és arról is, hogy egyéb étkezéseik miből állnak.

