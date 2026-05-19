Ismét változik a boltok nyitvatartása – Mutatjuk, mikor és hol tudunk vásárolni pünkösdkör

Természetesen, mint minden hosszú hétvégén, most, a 2026-os pünkösdi ünnepen is változik a diszkontok, áruházak, élelmiszerboltok nyitvatartása - kivéve a non stop boltokat, benzinkutakat, a töltőállomásokon működő kisebb boltokat, magántulajdonú üzleteket, vendéglátóhelyeket.
A legtöbb áruház vasárnap és hétfőn is zárva lesz, érdemes e szerint időzíteni a bevásárlást!
Mit ünneplünk Pünkösdkor?
2026-ban ezekre a napokra esik: pünkösdvasárnap (2026. május 24.) és pünkösdhétfő
(2026. május 25.) Mindkét nap munkaszüneti nap Magyarországon.
Mutatjuk, mi hogyan tart nyitva a pünkösdi hosszú hétvégén!
Spar és Interspar
A Spar és Interspar áruházak pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn zárva tartanak.
Kivételt képezhetnek az OMV-SPAR expressz üzletei, a reptér SPAR üzlete, stb.
Tesco
A Tesco üzletei pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn is zárva tartanak.
Aldi
Az Aldi áruházak pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn is zárva lesznek.
Lidl
A Lidl üzletei a pünkösdi ünnepnapokon szintén zárva tartanak.
Penny
A Penny üzletek pünkösd mindkét napján zárva lesznek.
Auchan
Az Auchan áruházak pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn nem nyitnak ki.
A Real, Coop és a CBA üzletek többsége is zárva tart pünkösdkor, de néhány kisebb, főként vidéki üzlet kivételesen nyitva lehet, településenként eltérően.