2026.05.19.

Ismét változik a boltok nyitvatartása – Mutatjuk, mikor és hol tudunk vásárolni pünkösdkör

Nosalty

Hosszú hétvége hosszú hétvége hátán... közeleg a pünkösdi hétvége, mely egy hétfői plusz szabadnapot jelent majd. Na de hogy alakul a boltok nyitvatartása?

Természetesen, mint minden hosszú hétvégén, most, a 2026-os pünkösdi ünnepen is változik a diszkontok, áruházak, élelmiszerboltok nyitvatartása - kivéve a non stop boltokat, benzinkutakat, a töltőállomásokon működő kisebb boltokat, magántulajdonú üzleteket, vendéglátóhelyeket.

A legtöbb áruház vasárnap és hétfőn is zárva lesz, érdemes e szerint időzíteni a bevásárlást!

Mit ünneplünk Pünkösdkor?

Pünkösd a húsvéti misztérium kiteljesedése, a húsvét vasárnap utáni ötvenedik nap, innen származik a neve is. Pünkösd vasárnap és hétfő ennek megfelelően mozgó ünnep, a legkorábbi időpont május 10-11., a legkésőbbi június 13-14.

2026-ban ezekre a napokra esik: pünkösdvasárnap (2026. május 24.) és pünkösdhétfő
(2026. május 25.) Mindkét nap munkaszüneti nap Magyarországon.

Mutatjuk, mi hogyan tart nyitva a pünkösdi hosszú hétvégén!

Spar és Interspar

A Spar és Interspar áruházak pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn zárva tartanak.
Kivételt képezhetnek az OMV-SPAR expressz üzletei, a reptér SPAR üzlete, stb.

Tesco

A Tesco üzletei pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn is zárva tartanak.

Aldi

Az Aldi áruházak pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn is zárva lesznek.

Lidl

A Lidl üzletei a pünkösdi ünnepnapokon szintén zárva tartanak.

Penny

A Penny üzletek pünkösd mindkét napján zárva lesznek.

Auchan

Az Auchan áruházak pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn nem nyitnak ki.

RealCoop és a CBA üzletek többsége is zárva tart pünkösdkor, de néhány kisebb, főként vidéki üzlet kivételesen nyitva lehet, településenként eltérően.

Forrásunk volt.

