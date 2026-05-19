2026.05.19.

Ennyiért árulnak egy balatoni kisbüfét – Drága vagy sem?

A Balaton menti vendéglátóhelyek ára igen széles skálán mozog, ugyanis 10 milliós tételtől kezdve a több 100 milliósig is találni. Lássuk, mennyibe kerülnek a part menti kisebb büfék.

A balatoni vendéglátóhelyek, apró büfék kínálata széles skálán mozog a Zenga oldalán böngészve, ez pedig az árakban is megmutatkozik. Sok helyen több mint egymillió forintos négyzetméteráron kínálnak büféket. Na de nézzük, pontosan mennyi az annyi.

Balatoni bisztró
Ennyibe kerül egy kisbüfé a Balaton partján
Fortepan / Székely Iván

A Balaton déli partján a kicsi, partmenti büfék körülbelül 30-40 milliós árról indulnak.

Siófokon a négyzetméter ár elérheti az 1,2 millió forintot, míg a kisebb településeken 700-900 ezer forintos árak jellemzőek négyzetméterenként.

Egy év alatt csupán 4 százalékot nőtt a hazai vendéglátóhelyek ára, ami a szűk kínálat miatt sokkal hektikusabban mozog, mint a lakáspiac.

A vendéglátóhelyeknél azonban nem ugyanaz határozza meg az értéket, mint egy lakásnál. Mivel ez minden esetben egy befektetési termék, így az elsődleges szempont, hogy mennyi pénzt lehet kitermelni vele a szezonban, és ez hosszabb távon milyen megtérülést eredményez. Egy jó helyen lévő büfé vagy étterem értékét tehát a várható bevétel és a hozam határozza meg

– mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője, írja a Sokszínű vidék.

60-80 millióért azonban már olyan vendéglátóhelyeket találni, amiket belső vendégtérrel, berendezéssel, néha lakásrésszel együtt kínálnak.

  • Példa erre egy balatonlellei 133 négyzetméteres, közvetlen vízparti vendéglátóhely, aminek a felső szintjén lakás van kialakítva.
  • Egy siófoki 90 főnyi befogadóképességű helyet, ráadásul nem vízpartiként, 140 millióért árulnak.

A Balaton északi partja sem olcsóbb, ott szintén 40 millió forint környékén indul a kisebb büfék ára, de ezért néha csak az üzemeltetési jogot és a berendezést kapja meg a vevő, magát az ingatlant nem

– mondta Futó Péter.

A klasszikus strandbüfék árazása

  • Balatongyörök, Alsóörs, Balatonederics: ezeken a településeken 50-60 millió forintért kapni büfét.
  • A csárdák ára azonban jóval 100 millió fölé is emelkedhet.
  • A Balatontól távolabb azonban már barátibb árakkal lehet találkozni, hiszen egy kisebb étterem vagy bisztró 15-20 millió, míg egy borozó, söröző vagy büfé 10 millióról indul.

A cukrászdák és presszók választéka szűkebb, de ezek is 10 millióról indulnak, akár a 100 milliós nagyságrendet is elérve.

Címlapkép: Fortepan / Székely Iván

Forrásunk volt.

