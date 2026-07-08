Gasztro

2026.07.08.

Galambok az erkélyen? Ezek a módszerek segíthetnek távol tartani őket

Nosalty profilképe Nosalty

Kellemetlen jelenség tud lenni, ha a galambok megtelepednek az erkélyünkön, ablakunk közelében. Ez főleg a nyári hónapokra jellemzőek, mikor a fészkelés idejére nyugodt, szélvédett és esőmentes zónát keresnek maguknak. Ha már meguntad ezt a helyzetet, és nem látod szíves vendégként a galambokat a balkonon, akkor adunk néhány tippet, amivel elűzheted a hívatlan vendégeket.

A városokban szép számmal megszaporodtak a galambok, hiszen itt sok ideális lakhatási lehetőség van számukra, ahol széltől, esőtől és ragadozóktól is védve vannak. Mutatunk néhány bevált tippet, amivel távol tarthatod az erkélyedtől, ablakodtól a galambokat.

Galamb a ruhaszárítón
Galambok az erkélyen? Ezek a módszerek segíthetnek távol tartani őket

Miért épp az erkélyek?

A galambok számára különösen vonzóak az olyan helyek, mélyedések, ahol nincs mozgás, szél- és esővédettek, és még a ragadozókkal szembe is védve vannak. Ezért is gyakori hójelenség, hogy megtalálják a párkányokat, korlátokat és erkélyek kis zugait, ahol zavartalanul fészkelhetnek.

Erre még nagyobb az esély, ha ételmaradék vagy víz maradt az erkélyen.

Na, de mit tehetünk mi, hogy kevésbé vonzó legyen számukra az erkélyünk? Kilőni nem lehet őket, mert lakott területen vagyunk, a méreghez pedig más állatok is hozzáférnek, ráadásul nem a legetikusabb eljárás lenne.

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg a módszereket!

3 fotó

Mi lehet az oka, ha visszatérnek a galambok?

A leggyakoribb hiba, amit elkövethetünk, ha rendszeresen etetjük őket, mert így egészen biztosan oda szoknak, azok a madarak is, akiket kevésbé látunk szívesen. Az is problémás lehet, ha nyitott zugok vannak az erkélyen, ahova kényelmesen befészkelhetnek. Ne várjuk meg, amíg teljesen oda szoknak, lépjünk minél előbb a galambokkal szemben.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldségleves

Nagymamám kaporlevese

A finomra aprított kapornak legalább 4 evőkanálnyinak kell lenni! A leves kicsit híg ezért a felületén lévő zsiradék, összefogja és kis szigetekbe rendezi a vágott kaprot.

sült hal

Lazacfilé mediterrán módra

A mediterrán módra készített lazacfilé kiváló nyári főétel, amely magában hordozza a mediterrán konyha összes ízét és jellegzetes illatait. A zamatos, színes koktélparadicsomok, a ...

házi fagyi

Tiramisu fagyi házilag

Ha imádod a tiramisut és a fagyit, akkor készítsd el ezt az egyszerűen összedobható, házi tiramisu fagyit! A habosításnak és a zsíros tejtermékeknek köszönhetően fagylaltgép nélkül ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Végérvényesen kivonulhat a Tesco hazánkból
Gasztro

Végérvényesen kivonulhat a Tesco hazánkból

Felmerült annak lehetősége, hogy a Tesco megválik közép- és kelet-európai érdekeltségeitől. A Financial Times értesülései szerint a brit kiskereskedelmi óriás jelenleg pénzügyi tanácsadók bevonásával vizsgálja a magyar, cseh és szlovák üzletág jövőjét, valamint az ezekkel kapcsolatos stratégiai alternatívákat.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept