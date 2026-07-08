Kellemetlen jelenség tud lenni, ha a galambok megtelepednek az erkélyünkön, ablakunk közelében. Ez főleg a nyári hónapokra jellemzőek, mikor a fészkelés idejére nyugodt, szélvédett és esőmentes zónát keresnek maguknak. Ha már meguntad ezt a helyzetet, és nem látod szíves vendégként a galambokat a balkonon, akkor adunk néhány tippet, amivel elűzheted a hívatlan vendégeket.

A városokban szép számmal megszaporodtak a galambok, hiszen itt sok ideális lakhatási lehetőség van számukra, ahol széltől, esőtől és ragadozóktól is védve vannak. Mutatunk néhány bevált tippet, amivel távol tarthatod az erkélyedtől, ablakodtól a galambokat.

Galambok az erkélyen? Ezek a módszerek segíthetnek távol tartani őket

Miért épp az erkélyek?

A galambok számára különösen vonzóak az olyan helyek, mélyedések, ahol nincs mozgás, szél- és esővédettek, és még a ragadozókkal szembe is védve vannak. Ezért is gyakori hójelenség, hogy megtalálják a párkányokat, korlátokat és erkélyek kis zugait, ahol zavartalanul fészkelhetnek.

Erre még nagyobb az esély, ha ételmaradék vagy víz maradt az erkélyen.

Na, de mit tehetünk mi, hogy kevésbé vonzó legyen számukra az erkélyünk? Kilőni nem lehet őket, mert lakott területen vagyunk, a méreghez pedig más állatok is hozzáférnek, ráadásul nem a legetikusabb eljárás lenne.

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Mi lehet az oka, ha visszatérnek a galambok?

A leggyakoribb hiba, amit elkövethetünk, ha rendszeresen etetjük őket, mert így egészen biztosan oda szoknak, azok a madarak is, akiket kevésbé látunk szívesen. Az is problémás lehet, ha nyitott zugok vannak az erkélyen, ahova kényelmesen befészkelhetnek. Ne várjuk meg, amíg teljesen oda szoknak, lépjünk minél előbb a galambokkal szemben.

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