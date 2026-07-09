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2026.07.09.

Egy egyszerű és olcsó anyag, amit a virágföldhöz adva javíthatod a talaj vízelvezetését és levegőztetését

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Javítja a víz elvezetését, segíti a levegő áramlását a talajban, olcsó, némelyik növény pedig kifejezetten imádja, és meg is hálálja.

Sokan adnak a cserepes növények talajához (folyami) homokot, hogy javítsák a vízelvezetést és a levegőztetést. Nem minden növény igényli, de a szukkulensek, kaktuszok és egyes ausztrál őshonos fajták esetében kifejezetten hasznos lehet.

talajtípusok ültetés előtt, kiszórva egy asztalra, cseréppel, lapáttal
A homokos talaj gyorsabban kiszárad, hiszen nem tartja magában a nedvességet

A sikerhez fontos:

  • a megfelelő homoktípus,
  • a talaj textúrája
  • és a növény igényeinek figyelembe vétele.

Miért érdemes homokot keverni a cserepes talajba?

A homok hozzáadása segít a talaj vízelvezetésében és levegőztetésében, így az olyan növények, mint a szukkulensek, kaktuszok vagy a fás szárú fűszernövények (például rozmaring, kakukkfű) egészségesebben fejlődhetnek, és kevésbé fenyegeti őket a gyökérrothadás.

Fontos!

a homokos talaj gyorsabban kiszárad, hiszen nem tartja magában a nedvességet, ezért a növények megfelelő locsolását és tápanyagellátását folyamatosan szem előtt kell tartani.

A megfelelő talajkeverék létrehozásához elengedhetetlen, hogy a növény igényeinek megfelelően állítsuk össze a homok, a cserepes talaj és az organikus anyag arányát

- mondja Ward Dilmore tájépítész.

Mi is az a folyami homok?

A folyami homok egy agyagmentes apró szemű ásványi anyag, melynek célja, hogy az ültető közeg levegős legyen, és elősegítse a felesleges víz eltávozását.

A folyami homok és a kavics elsősorban a talaj lazítására szolgál:

  • a homok javítja a levegőzést,
  • a kavics pedig segít elvezetni a felesleges vizet, így megelőzve a gyökerek rothadását.
kaktusz homokba való ültetése
A homokos talaj segít a talaj vízelvezetésében és levegőztetésében, főleg pozsgásoknál

Hogyan készítsünk homokos talajt?

Ka Yeon Jeong, a Sun Gro Horticulture kutatás-fejlesztési vezetője szerint a legfontosabb tényezők:

  • a cserepes talaj finomsága
  • a homok szemcsemérete
  • a kívánt vízelvezetés és levegőztetés
  • a növény típusa

Egy javasolt kezdő keverék például: 50% homok, 30% cserepes talaj, 20% szerves anyag, alaposan összekeverve egy nagy vödörben. Kis mennyiségű organikus tápanyag hozzáadása tovább segíti a növény fejlődését.

Mire figyeljünk?

  • A homok ne legyen szennyezett vagy tele gyommal, és a talaj ne legyen fertőzött.
  • A gyors vízelvezetés miatt a növények gyakrabban igényelhetnek öntözést és tápoldatot.
  • A homok súlya megnöveli a cserép súlyát!

TIPP:

a különböző összetevőkből készített földkeverékeknél fontos a megfelelő tápanyagellátás is, mert egyes anyagok – például a homok vagy a perlit – önmagukban kevés tápanyagot tartalmaznak, ezért extra tápoldatozásra is szükség lehet!

Amit mindenképp jegyezz meg:

  • A homokos talaj különösen előnyös a szukkulensek, kaktuszok és fás fűszernövények számára.
  • Az organikus anyag hiánya miatt a folyékony tápoldatok használata fontos lehet a növény egészséges fejlődéséhez.
  • A megfelelő talajkeverék javítja a gyökerek oxigénellátását, és csökkenti a pangó víz okozta betegségek kockázatát
pozsgások ültetése felülnézetből
A házilag készített földkeverék rendkívül költséghatékony

+1. előny: a házilag készített földkeverék rendkívül költséghatékony és fenntartható a drága bolti virágföldekkel szemben!

Összegzés:

A cserepes virágok földjének homokkal való kiegészítése sok növény számára előnyös lehet, különösen a szukkulensek és fás fűszernövények esetében. A siker kulcsa a megfelelő arányok betartása, a jó minőségű homok használata és a növény igényeinek figyelembevétele. Ha ezekre odafigyelsz, a növényed egészségesen fejlődik, a talaj jól szellőzik, és a gyökerek nem szenvednek a pangó víztől.

Itt a válasz, milyen gyakran öntözd pozsgás növényeidet

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Bodon Judit dietetikus

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