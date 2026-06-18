Életmód

2026.06.18.

Nosalty-kvíz: Hány népszerű üdítőmárkát ismersz fel, ha nem látod jól a címkéket?

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Vajon felismered a legismertebb üdítőmárkákat akkor is, ha a címkéjük épp nem segít? Ebben a Nosalty-kvízben próbára teheted, mennyire vagy otthon a boltok polcain sorakozó ikonikus italok világában – a klasszikus kóláktól a gyümölcsös frissítőkig. Vigyázz, retro italok is feltűnhetnek!

Az üdítők világa elsőre egyszerűnek tűnhet: színes palackok, jól ismert logók, megszokott ízek. De mi történik akkor, ha mindezt elveszítjük, és csak a forma, a szín vagy a folyadék árulkodik arról, mit látunk? Már nem is olyan könnyű a dolgunk.

Egy ember colat önt egy pohárba
Nosalty-kvíz: Hány népszerű üdítőmárkát ismersz fel, ha nem látod jól a címkéket?

A mostani kvízzel nem lesz könnyű dolgod

A megszokott, jól olvasható címkék helyett részletekre kell figyelned: a palack formájára, a folyadék színére, a kupak árnyalatára vagy épp az apró design-elemekre. Olyan márkákkal találkozol, amelyek nap mint nap szembejönnek veled a hűtőkben, automatákban vagy a kasszák mellett, mégis könnyen összezavarhatnak, ha elveszik a megszokott vizuális kapaszkodó.

Ez a játék nem csak arról szól, mennyire vagy jó megfigyelő. Arról is, mennyire ivódtak beléd a márkák, amiket fogyasztunk – sokszor tudat alatt. A dizájn, a színek és a formák ugyanis épp annyira részei egy ital élményének, mint maga az íz.

Szóval jöhet a próbatétel? Nézd végig a képeket, és próbáld meg kitalálni, melyik üdítő melyik! Lehet, hogy meglepődsz majd, mennyire könnyű – vagy épp mennyire nehéz – dolgod lesz...

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