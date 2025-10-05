Nosalty-kvíz: Felismered a magyarok kedvenc leveseit a képekről?

Nincs is jobb ősszel, mint egy melengető leves. De vajon meg tudod egymástól különböztetni a klasszikus magyar leveseket? Tedd próbára tudásod!

Egy lélekmelengető leves a hidegben igazán fel tudja dobni a napunkat, de vajon felismered a képek alapján a jellegzetes magyar leveseket? A kvíz kitöltése után garantáltan el akarod majd készíteni őket, ezért hoztunk egy kis segítséget, hogy minél gyorsabban meglegyél!

Nincs is jobb ősszel, mint egy melengető leves Nosalty / Simon Gábor

4 tipp, hogy felgyorsítsd a levesfőzést folyamatát

Vágd apróra az alapanyagokat: főleg zöldségek esetében hasznos minél apróbbra felvágni az alapanyagokat, így azok gyorsabban megfőnek. Nyilván méretesebb daraboknál (pl. csülök, csont, comb stb.) ez nem működik.

Figyelj a víz hőmérsékletére: hideg helyett öntsd fel az alapanyagokat langyos vagy akár meleg vízzel, így sokkal rövidebb idő alatt fogja elérni a forráspontot.

Használj fedőt: ha az elején használod a fedőt, gyorsabban forr fel a fazék tartalma, ha pedig a forrás után veted be, akkor bezárod a gőzt és a hőt, ami szintén jót tesz a levesnek. Ha takarékon rotyogtatod az ételt, akár teljesen le is fedheted azt, nem fog kifutni. A főzés bármelyik szakaszában is használod, a fedő segít, hogy gyorsabban elkészüljön a leves.

Külön készítsd el a levesbetétet: vannak olyan levesek, amikből nem maradhat el a levesbetét, mert egyszerűen szétesnének nélküle. Ha spórolni szeretnél az idővel, akkor ne a levessel együtt főzd meg a betétet, hanem külön. Ha együtt főzöd őket, finomabb lesz a végeredmény, de ez jelentősen elnyújtja a főzési időt. Ezért inkább főzd külön edényben a betétet, párhuzamosan a levessel.

Odaégett a levesalapod? Csak semmi pánik!

Azokra a helyzetekre is van tippünk, ha véletlenül odaégetted a levesalapod. Semmi pánik, sokszor még menthető a helyzet!

Az első lépés Először is, mérd fel a helyzetet: ha csak egy kicsit túlbarnultak vagy leragadtak az alapanyagok, ugyanúgy folytathatod a főzést, mert a végén úgysem lesz érezhető, hogy intenzívebb hőkezelést kaptak.

Ha azonban fekete, elszenesedett darabok is felbukkannak a fazék alján, akkor az egy jel, hogy cselekedned kell. Távolítsd el ezeket, és a maradék alapanyagokkal (pótolhatod is, ami elveszett) folytasd a főzést.

Ezek az elszenesedett darabkák ugyanis nemcsak az étel ízét fogják negatívan befolyásolni, de az egészségedre is komoly veszélyt jelenthetnek.

Több lehetőséged van, miként javíthatod ki ilyenkor a levesalapodat:

A legegyszerűbb, ha gyorsan hozzáadod a zöldségek egyikét, ezzel ugyanis épp annyi nedvességet adsz a fazék tartalmához, amitől az feloldódik, és nem fog tovább égni.

Úgy is orvosolhatod a helyzetet, hogy valamilyen sűrítményt vagy krémet adsz az alaphoz: kevés sűrített paradicsom, paprikakrém vagy misopaszta enyhén fellazítja a leragadt részeket, miközben karamellizálódni is kezd, ezzel csodás, mély aromát adva az alapnak.

Ha pedig komolyabb leragadással van dolgod, megoldásként öntsd fel folyadékkal (vízzel, alaplével, tejszínnel, kókusztejjel stb.) a lábos tartalmát.

Van, hogy nincs mit tenni

Ha úgy ítéled meg, hogy a helyzet már menthetetlen, akkor a felhasználható alapanyagokat vagy átteszed egy új fazékba, vagy teljesen az elejéről kezded a folyamatot.

