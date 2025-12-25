Advent

2025.12.25.

Nosalty-kvíz: Tudod, hogyan kell helyesen írni ezeknek az ételeknek a nevét?

Nosalty profilképe Nosalty

Legújabb kvízünkben az ételnevek helyesírását tesszük próbára. Vajon te pontosan tudod, hogyan kell helyesen leírni a legismertebb nemzetközi fogásokat? Most kiderül, mennyire vagy magabiztos a konyhában – legalábbis a betűk szintjén.

Legújabb kvízünkkel még a legnagyobb helyesírásgurukat is kihívás elé állítjuk: arra vagyunk kíváncsiak, hogyan kell helyesen leírni a különféle nemzetközi ételek neveit. Teszteld magad, és derítsd ki, mennyire áll biztos lábakon a gasztrohelyesírásod!

Kattints a kvíz indításához!

lencsefőzelék

Lencsefőzelék tejmentesen

A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!

kekszsüti

Csokiszalámi

A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés ...

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

