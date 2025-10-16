Gasztro

2025.10.16.

Durva: 16 ezer embertől válik meg a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártó cége

Hatalmas mértékű leépítés: globális munkaereje körülbelül 6 százalékát elküldi a svájci Nestlé.

Többek közt a Nescafé, a KitKat, a Häagen-Dazs és a Purina márkák svájci központú gyártója, a Nestlé nem kevesebb, mint 12 ezer irodai és 4 ezer gyártási és ellátási láncban dolgozót küld el - írja a Telex.

A világ változik, és a Nestlének még gyorsabban kell változnia. Ehhez olyan nehéz, de szükséges döntéseket is meg kell hoznunk, mint a létszámcsökkentés a következő két évben. Ezt tisztelettel és átláthatósággal fogjuk végrehajtani

– mondta Philipp Navratil, a vállalat új vezérigazgatója.

Az előző, elbocsátott cégvezető bukását az okozta, hogy nem hozta nyilvánosságra egy beosztottjával folytatott romantikus kapcsolatát.

A Nestlé a tervek szerint az elbocsájtásokat követően 2027-ig 3 milliárd svájci frank megtakarítást kíván elérni.

Forrásunk volt.

