Ha már unod a krumplipürét, ezzel a titkos hozzávalóval pikánssá és izgalmassá teheted

Napi Tippünkben eláruljuk, mi az a sós hozzávaló, amit valószínűleg még sosem tettél a krumplipürébe, pedig pikáns és izgalmas lesz tőle.

A krumplipüré a nagybetűs köret, ami a vasárnapi családi ebédek elmaradhatatlan szereplője. Azonban bármilyen jól illik is a különböző fehérjékhez a marhától a csirkéig, azért rá lehet unni. Persze vajjal elkeverve is ízletes, de rengeteg más hozzávaló létezik, amelyekkel komolyan feljavíthatod a krumplipürédet. Az egyik kedvenc, kissé szokatlan hozzávalónk a szójaszósz. Nemcsak az ázsiai ételek elmaradhatatlan alapanyaga a szójaszósz, de a benne rejlő sós és umami ízjegyeknek köszönhetően tökéletes kiegészítője a hagyományos krumplipürének.

A szójaszósztól lesz igazán pikáns és izgalmas a krumplipüré

Hogyan add hozzá a szójaszószt a krumplipüréhez?

A szójaszósz előnye, hogy a sós íze teljesen átjárja a burgonyát, így minden falatnál érezni fogod.

Ennek eléréshez helyettesítsd a burgonyához általában hozzáadott só egy részét körülbelül egy teáskanálnyira a kedvenc szójaszószodból (kis mennyiség is elég belőle).

Ha gluténmentes változatot keresel, kipróbálhatod a tamarit, vagy választhatod a kókusz aminószószt, ha a hagyományos szójaszósznál kissé édesebb ízű helyettesítővel próbálkoznál. Bármelyik mellett is tennéd le a voksod, garantált, hogy pikánsabb és ízletesebb lesz a végeredmény, mint amit csupán sóval lehetne elérni.

További tippek a szójaszószos krumplipüréhez

A szójaszósz elég ízletes umami jegyekkel rendelkezik ahhoz, hogy a krumplipüréhez ne kelljen más hozzávalót adni a szokásos vaj, só és bors triója mellett. Ha azonban kicsit kalandvágyóbb kedvedben vagy, akkor tovább kísérletezhetsz. A szójaszósz sokoldalúságának köszönhetően van néhány további hozzávaló, amit érdemes kipróbálni az ázsiai ihletésű burgonyapüréhez. A wasabipaszta élesebb, érdekesebb ízt ad a burgonyának, míg a szezámolaj fokozza a szójaszósz ízét.

Tipp Adj fehér misót , mirint és szójaszószt a szokásos krumplipüréreceptedhez, hogy egy igazi umamibombát kapj!

Ha a krumplipüré marhahúst kísér, érdemes a szójaszószt legjobb barátjával, a Worcestershire-szósszal párosítani. Ez a két szósz gyönyörűen kiegészíti egymást, kiemelve egymás sós jegyeit.

