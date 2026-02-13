Bomba tavaszi ízduó – Az új Mizo Túró Rudit most kizárólag a Lidlben vásárolhatod meg, ne maradj le róla

Új ízzel érkezik a Mizo Túró Rudi, az édességet pedig egyelőre - kizárólag - a Lidl áruházlánc polcain találod.

Az új, tavaszi ízvilágú Mizo Túró Rudi érkezése felforgatta a túródesszert rajongóinak lelkivilágát. Jelenleg kizárólag a Lidl polcain elérhető ez a változat, ami az eddigi talán legfrissítőbb ízkombó.

Ezúttal ugyanis epres-bazsalikomos ízzel rukkoltak elő.

Egyelőre nem tudni, hogy limitált vagy állandó tagról van-e szó a túró rudik kínálatában a Mizo-nál, de elsőként a Lidl hűtőpultjairól tudod beszerezni a finomságot.

Eper és bazsalikom összhangja

Az eper és a bazsalikom párosa általában azért működik jól, mert az édes, zamatos és enyhén savanykás gyümölcsöt a bazsalikom friss, zöldfűszeres aromája kiemeli és élénkíti. A bazsalikom nem nyomja el az eper ízét, hanem mélységet ad neki. Ez a kombináció egyszerre könnyed és izgalmas, ezért különösen jól működik krémes, többek közt túróalapú desszertekben. És akkor még a roppanós csokoládéról nem is beszéltünk, amitől egy túró rudi igazán finom lesz!

Mi is a túró rudi? A túró rudi igazi hungarikum: túrós krémmel töltött, csokoládébevonattal burkolt édesség, amelyért kicsik és nagyok egyaránt rajonganak.

Ti kóstoltátok már az új ízt? Számoljatok be róla, mennyire találták el a tavaszi ízkombinációt!