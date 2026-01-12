Közel-keleti fogással és vegán desszerttel várunk:
Mit főzzek ma? Török vega bulgurgolyók + ízletes, gyors kuszkusz és vegán fánk boldogít
Hús még mindig nem kerül tányérunkra, de ez nem jelenti azt, hogy ne élveznénk az étkezéseket.
Az alma héja alatt van a legtöbb pektin, így jó sűrítő anyag és rostja "ajándék" a szervezetnek. Legfinomabb érett golden almából.
Jöhet egy klasszikus menüsor növényi alapanyagokra épülve? Csodás leves, kellel, a shakshuka vegán párja, és egy kölesből készült finom túrógombóc is vár rátok.
A héten nem főzünk levest, hanem reggeli vagy előétel gyanánt hozunk isteni, krémes, zöldséges kencéket, különböző szendvicskrémeket. A főétel egy-egy húsmentes vega vagy vegán egytálétel lesz, a napi desszert pedig változatos kekszekben ölt testet.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
A franciák „elveszett kenyérnek” nevezik a maguk bundás kenyerét, ami arra utal, hogy csodás módon lehet vele száraz kenyeret menteni. Létezik a miénkhez hasonló, serpenyőben sült ...
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...