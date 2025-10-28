Gyors menüsor ízesen, táplálóan:
Mit főzzek ma? Fokhagymakrémleves sajtos pirítóssal, spenótos tészta csirkével és triplatejes sütemény boldogít
Krémlevessel, spenótos tésztával és triplatejes finomsággal vár a hét közepe.
Isteni finom, egy hét után is szinte ugyanolyan puha és friss, ha bírja addig :). Ízben nem érezni, de állagban és színben nagyon sok pluszt ad a kenyérhez.
A bableves az egyik leglaktatóbb, legteljesebb leves, ami felér egy főétel elfogyasztásával. Mi most teszünk egy kísérletet, hogy még intenzívebb ízeket kóstolhass egyetlen meglepő alapanyag hozzáadásával. Lássuk, mai Napi Tippünket!Nosalty
Valószínűleg majdnem mindenki evett már Sacher tortát (szeletet) legalább egyszer életében. Az étcsokival bevont, nem túl fojtó kakaós piskótájú, sárgabaracklekváros osztrák sütemény most Kinder Pingui-ként jelent meg a boltok polcain. Mi megkóstoltuk, és most azt is megmondjuk, megérte-e új ízzel kísérleteznie a Kindernek.Nosalty
Az egészség a tányéron kezdődik: ha minden nap eszel ebből az 5 élelmiszerből, azzal jelentősen hozzájárulhatsz szíved egészségéhez.
Omlettet készíteni nem nagy kunszt, azonban légiesen könnyű és puha omlettet már annál inkább! Mai Napi Tippünkben mutatunk egy extra hozzávalót, amivel a tiéd is ilyen lesz!
Nem tudunk elmenni a mai menüsor mellett, mert annyi gyerekkori élményt elevenít fel egy tányér jó krémleves, egy fantasztikus bolognai vagy éppen ó, a szilvásgombóc!
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...