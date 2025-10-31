Mit főzzek hétvégén? Kel- és fejes káposztával sütünk-főzünk

Meglepő, de nem csak frankfurti leves, káposztás kocka, töltött káposzta vagy rakott kel készülhet káposztaféléinkből, lássuk a hétvégi, káposztaközpontú ajánlót:
SZOMBAT
Nassolnivaló
Káposztás cvekedlikocka
VASÁRNAP
Változatosan laktató káposztás ételek sora következik, két napon át: rántott hús coleslaw-val, portugál kelkáposztaleves, cvekedlikocka, de menzás, oldalassal kísért paradicsomos káposzta is sorra kerül!
Meglepő, de nem csak frankfurti leves, káposztás kocka, töltött káposzta vagy rakott kel készülhet káposztaféléinkből, lássuk a hétvégi, káposztaközpontú ajánlót:
SZOMBAT
VASÁRNAP
A Rossmann Magyarország idén is a munkatársai mellett áll: december 24-én, szerdán minden Rossmann-üzlet országszerte zárva tart. A vállalat célja, hogy kollégái az ünnep napját szeretteik körében, nyugodt körülmények között tölthessék.
A téli hideg beköszöntével újra előtérbe kerülnek a kedvenc savanyú káposztás ételeink. A székelykáposztának is számos formája, verziója létezik, mi sertésdagadóból ...
Boen számára ez a császárszalonnás fogás gyerekkora meghatározó étele, amiről mindig eszébe jut szülővárosa, Tiencsin. Egyszerűen elkészíthető és laktató, köretként pedig ...
Fedezzétek fel az ősz ízeit ezzel a mennyeien krémes, cukormentes sütőtökpitével! Egészségesebb alternatíva a klasszikus változathoz, mégis megőrzi a sütőtök természetes ...
Változatosan laktató káposztás ételek sora következik, két napon át: rántott hús coleslaw-val, portugál kelkáposztaleves, cvekedlikocka, de menzás, oldalassal kísért paradicsomos káposzta is sorra kerül!Nosalty
Egyszemű, leveles tésztába csomagolt virslik, vörösbársony-muffinok krémesen-szilánkosan és gyümölcsös koktél készüljön halloweenre.Nosalty
Apróságnak tűnik, de a mosogatáshoz való viszonyunk sokat elárul arról, hogyan gondolkodunk a rendről, a felelősségről és akár a kapcsolatainkról is.Nosalty
Egy friss kutatás szerint létezik egy tápanyag, amely képes lehet lassítani a sejtszintű öregedést, sőt, még az életkorral összefüggő betegségek kialakulását is késleltetheti. De vajon mi ez a természetes fiatalító?
A Magyar Mikológiai Társaság bejelentette a 2026-os Év Gombáját, ám védett fajról van szó, így nem szabad leszedni, mert bírság járhat érte.
A tükörtojás az egyik legegyszerűbb reggeli, mégis sokszor nehéz eltalálni: vagy a fehérje lesz gumis, vagy a sárgája sül túl. Egy apró trükk azonban mindent megváltoztat – ezzel az egyperces módszerrel a séfek is hibátlanul lágy, mégis tökéletesen átsült tükörtojást készítenek.
Fiam úgy döntött, szereti a kínai ételeket. A család többi része nem annyira, így némi internetes keresés és AI segítség után ez az egyszerű, kínai csirke lett a dologból, ami ...
A Márton-napi libalakoma nálunk nem maradhat ki. Leggazdaságosabb az egészben vásárolt előhűtött liba. Ebből készül ludaskása, libaaprólék leves, a zsíros részekből töpörtyű. A ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...