Sulikezdés

2025.09.19.

Mit főzzek hétvégén? Tejfölös és tejszínes levesek, rakottasok és sütemények várnak

Nosalty profilképe Nosalty

Rakott krumpli vega módra, répakrémleves, karfiolleves, de rakott kel, tejfölös sütemény és tejszínes-lekváros kalács is vár rád hétvégén.

Tejföltől is tejszíntől krémes levesek, rakottasok és sütik sora vár titeket szombat és vasárnap:

SZOMBAT

VASÁRNAP

7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

chilis bab

Chilis bab kukoricakenyérrel

A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...

Egy férfi mérlegre áll
Család

Már nemcsak a nőket érinti ez a veszélyes betegség, hanem...

Bár az anorexia és a különféle evészavarok inkább női problémaként ismertek, világszerte egyre több férfit érint, akiknél a betegség még súlyosabb következményekkel járhat. A szakértők szerint a korai felismerés és a célzott kezelés kulcsfontosságú a felépüléshez, és a férfiak speciális igényeit figyelembe vevő támogatás javíthatja az esélyeket.

zsirban-sult-hagymas-csirkemaj
májkrém

Zsírban sült hagymás csirkemáj

Ez az egyik legfinomabb kence kenyérre, amit valaha ettem! Baráti társaságból származik a recept, kézről kézre járt. Egyszerű elkészíteni, és sokáig eláll. Remek reggelire, ...

turovarazs-palacsinta
túrós palacsinta

"Túróvarázs" palacsinta

A hétvégi ebédek sztárja, egy igazi klasszikus, ami sosem megy ki a divatból!  Igen, ez a túrós palacsinta! Most barnított vajjal, sárgabarackkal és selymes vaníliaöntettel ...

