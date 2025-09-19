Mit főzzek hétvégén? Tejfölös és tejszínes levesek, rakottasok és sütemények várnak

Tejföltől is tejszíntől krémes levesek, rakottasok és sütik sora vár titeket szombat és vasárnap:
SZOMBAT
VASÁRNAP
Rakott krumpli vega módra, répakrémleves, karfiolleves, de rakott kel, tejfölös sütemény és tejszínes-lekváros kalács is vár rád hétvégén.
A hot dog egy igazi klasszikus, azonban most variáltunk rajta és a puha buci helyett, ropogós leveles tésztába töltöttük. Mindenképp érdemes kipróbálni, ha kisebb darabokban sütjük, ...
Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...
A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...
Bár az anorexia és a különféle evészavarok inkább női problémaként ismertek, világszerte egyre több férfit érint, akiknél a betegség még súlyosabb következményekkel járhat. A szakértők szerint a korai felismerés és a célzott kezelés kulcsfontosságú a felépüléshez, és a férfiak speciális igényeit figyelembe vevő támogatás javíthatja az esélyeket.
Meghalt Batta Ramon, a szentbékkállai Parázsló Étterem fiatal séfje.
Az alapanyagok nem is oly' drágák, hiszen csirkeaprólék, káposzta és alma alkotják a menü vázát.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Ez az egyik legfinomabb kence kenyérre, amit valaha ettem! Baráti társaságból származik a recept, kézről kézre járt. Egyszerű elkészíteni, és sokáig eláll. Remek reggelire, ...
A hétvégi ebédek sztárja, egy igazi klasszikus, ami sosem megy ki a divatból! Igen, ez a túrós palacsinta! Most barnított vajjal, sárgabarackkal és selymes vaníliaöntettel ...