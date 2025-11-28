Mit főzzek hétvégén? Csirkemell-variációk szombatra és vasárnapra, körtés és almás sütivel

Ahogy közelednek az ünnepek, sorra vesszük elő a jól bevált recepteket. A mákos guba épp az a műfaj, ami lehet igazán ünnepi, de egy szürke hétköznapot is fel tud dobni, hiszen gyorsan elkészül, olcsó, és semmi bonyolult nincs az elkészítésében. Mai Napi Tippünk olyan trükköt mutat, amivel megőrizheted szaftos belsejét, mégis kellemesen ropogós széleket kapsz végeredményül!