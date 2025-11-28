Mit főzzek hétvégén? Csirkemell-variációk szombatra és vasárnapra, körtés és almás sütivel

Mi más is lenne a hétvége főszereplő alapanyaga, mint a csirkemell? Levesben, bundában és bulgur mellett is kóstolhatjuk, nem beszélve a körtés és almás sütikről, melyek szintúgy ránk várnak:
SZOMBAT
Desszert
Körtés-csokis kocka
VASÁRNAP
Kijevi csirke, legényfogó leves, gyors csirkés zöldségleves, de bulguros szaftos csirkekockák is várnak a hétvégén!
VASÁRNAP
Ha az ünnepek alatt idén megvillantanád a családnak és a barátoknak a főzőtudományodat, akkor készítsd el ezt az aszalt gyümölccsel teli méretes sült húst, amely az ünnepi asztal ...
Sütéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Imádjuk, rögtön puha, és dobozban az is marad!! Egészségesebb, fűszeresebb ízvilágú, viszont teljes kiőrlésű lisztből az egészet nem ajánlatos készíteni, mert tömörebb, kevésbé ...
Ehetünk-e gombát nyersen? A válasz igen, de csak akkor, ha odafigyelünk arra, milyen fajtát fogyasztunk. Vannak ugyanis olyan gombák, amelyek sütés vagy főzés nélkül is biztonsággal ehetők. Nézzük meg, melyek ezek!Szabó Anna
Kijevi csirke, legényfogó leves, gyors csirkés zöldségleves, de bulguros szaftos csirkekockák is várnak a hétvégén!Brecz Judit
Érezhetően közelednek az ünnepek. Akár utazni készülsz, akár otthon maradsz karácsonykor, ilyenkor könnyen felborulhat a megszokott rutin, és hirtelen tele lehet a naptár utolsó pillanatos programokkal, ha nem tervezel előre.Szabó Anna
A kukoricalevesünkbe finom sajtgaluska, a cézársaliba csakis az eredeti hozzávalók (azaz csirke nem!), a sütinkbe pedig sok-sok banán kerül!
Ahogy közelednek az ünnepek, sorra vesszük elő a jól bevált recepteket. A mákos guba épp az a műfaj, ami lehet igazán ünnepi, de egy szürke hétköznapot is fel tud dobni, hiszen gyorsan elkészül, olcsó, és semmi bonyolult nincs az elkészítésében. Mai Napi Tippünk olyan trükköt mutat, amivel megőrizheted szaftos belsejét, mégis kellemesen ropogós széleket kapsz végeredményül!
Ez a tészta többszöri kísérletezés végeredménye, ez a legtökéletesebb. Évek óta ezekkel az arányokkal dolgozom. Egy nagyon jól dolgozható, rugalmas tésztát kapunk, nem ragad, nem ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...