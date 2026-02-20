Család

2026.02.20.

Mit főzzek hétvégén? Bravúros böjti ételeket hoztunk! Sóska, spenót, tojás és alma a levesek, sütik és rakottasok főszereplői

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Hétvégi menüsorunkban az egyszerű, de nagyszerű ízek dominálnak: tojásleves, spenótos rakottas és sóskafőzelék készül, de sütünk muffint és bundás almát is a gyerekek örömére.

Csapjunk bele a böjti időszakba húsmentes, egyszerű és laktató, nem magamutogató ételekkel!

SZOMBAT

VASÁRNAP

bagel

Házi bagel

Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...

képviselőfánk

Klasszikus képviselőfánk

A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.

banánt vágó nő
Család

Banán, rágó, szódabikarbóna? 5 házi praktika gyomorégés ellen – Valóban...

A nyugati civilizáció népbetegsége a túltengő gyomorsav, a gyomorégés és a reflux, ezen sajnos nem tudunk szépíteni. Szinte mindenki tapasztalta már, hogy fáj vagy ég a gyomra bizonyos ételek, italok, stresszhelyzetek után, a legtöbben pedig ilyenkor gyógyszerekért, étrend-kiegészítőkért nyúlnak. Lássuk a legismertebb házi megoldásokat, praktikákat gyomorégés ellen - de vajon melyik működik valójában?

Nosalty

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

