Mit főzzek hétvégén? Bravúros böjti ételeket hoztunk! Sóska, spenót, tojás és alma a levesek, sütik és rakottasok főszereplői

Csapjunk bele a böjti időszakba húsmentes, egyszerű és laktató, nem magamutogató ételekkel!
SZOMBAT
Leves
Klasszik tojásleves
Főétel
Spenótos rakott krumpli
Desszert
Banánkenyérmuffin
VASÁRNAP
Hétvégi menüsorunkban az egyszerű, de nagyszerű ízek dominálnak: tojásleves, spenótos rakottas és sóskafőzelék készül, de sütünk muffint és bundás almát is a gyerekek örömére.
Csapjunk bele a böjti időszakba húsmentes, egyszerű és laktató, nem magamutogató ételekkel!
SZOMBAT
VASÁRNAP
Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...
A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.
Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt visszahívják a Milumil 3 Junior több gyártási tételét Magyarországon. A Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként kezdeményezte a fogyasztói visszahívást, miután az egyik összetevőben cereulid toxint mutattak ki.Nosalty
Határérték feletti növényvédőszermaradék-tartalom miatt hívtak vissza gyorsfagyasztott szamócát a Sparból.Nosalty
A nyugati civilizáció népbetegsége a túltengő gyomorsav, a gyomorégés és a reflux, ezen sajnos nem tudunk szépíteni. Szinte mindenki tapasztalta már, hogy fáj vagy ég a gyomra bizonyos ételek, italok, stresszhelyzetek után, a legtöbben pedig ilyenkor gyógyszerekért, étrend-kiegészítőkért nyúlnak. Lássuk a legismertebb házi megoldásokat, praktikákat gyomorégés ellen - de vajon melyik működik valójában?Nosalty
Ismét eltelt egy hét, ismét érkeznek a legizgalmasabb akciók az áruházakba, diszkontokba, boltokba. Ezúttal a Lidl saját márkás, Parkside eszközén akadt meg a szemünk, melyet első sorban a kerttel rendelkező vásárlók fognak szeretni - akciós a magasnyomású tisztító!
A savanyú káposzta párolása nem túl bonyolult, egy profi séf szerint a legtöbben mégis alapvető hibákat követnek el, amelyek jelentősen befolyásolják a végeredmény ízét.
Nem minden nap eszünk lila színű levest, az is biztos! A bácskai ennél kettővel gyakoribb recept, de cseppet sem unalmas, a desszert pedig egy kockányi Olaszország a nyárban.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...