Banán, rágó, szódabikarbóna? 5 házi praktika gyomorégés ellen – Valóban segítenek?

A gyomorégés és reflux rettentően sok embert érintő probléma világszerte, hála a nem megfelelő étrendnek, életmódnak, stressznek, szorongásnak, fokozott alkoholfogyasztásnak, és még lehetne sorolni az okokat. Míg legtöbben gyógyszert iratnak rá, mások házi praktikákkal próbálják orvosolni a tüneteket - igaz, egy idő után mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, és gyomortükrözéssel kideríteni, mi a valódi baj. Emellett pedig elengedhetetlen a tudatos, kiegyensúlyozott étrend fenntartása, a kiváltó élelmiszerek, italok és a stressz tudatos elkerülése, a szorongás, lelki okok akár szakemberrel való kezelése.
Ebben a cikkben a legnépszerűbb házi praktikákat vesszük sorra, melyeket gyomorégés ellen bevethetünk, és azt is megnézzük, mik a pro és kontra érvek mellettük illetve ellenük.