A Milka becsapta vásárlóit – Bírósági eljárás indult a gyártó ellen

Egy német bíróság eljárást indított a Mondelez ellen, ugyanis Milka termékével megtévesztette vásárlóit.

A Mondelez nem változtatta meg a Milka-csokoládék csomagolását, miközben a termékek súlyát 100 grammról 90 grammra csökkentették. A megtévesztés ítélete egy fogyasztóvédelmi szervezet által indított per nyomán született meg.

A Milka becsapta vásárlóit – Bírósági eljárás indult a Mondelez ellen

A határozat kimondja, hogy az évek óta változatlan csomagolás által keltett vizuális benyomás nem felel meg a nettó tömegnek. A változást 2025 elején vezették be.

Még nem jogerős az ítélet

A bíróság szerint egyértelműen és jól láthatóan fel kellett volna tüntetni a mennyiségi változást a csomagoláson.

Ennek pedig legalább 4 hónapon át jelen kellett volna lennie, hogy a vásárlók értesüljenek a csökkentésről.

Az ítélet még nem jogerős, a Mondeleznek egy hónap áll rendelkezésére a fellebbezéshez, de a gyártó tudomásul vette a döntést, a csokoládék mennyiségének csökkentését pedig a megváltozott gazdasági helyzettel indokolták. Szerintük csak így tudták tartani a szokott minőséget.

