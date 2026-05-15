A Milka becsapta vásárlóit – Bírósági eljárás indult a gyártó ellen

A Mondelez nem változtatta meg a Milka-csokoládék csomagolását, miközben a termékek súlyát 100 grammról 90 grammra csökkentették. A megtévesztés ítélete egy fogyasztóvédelmi szervezet által indított per nyomán született meg.
A határozat kimondja, hogy az évek óta változatlan csomagolás által keltett vizuális benyomás nem felel meg a nettó tömegnek. A változást 2025 elején vezették be.
Még nem jogerős az ítélet
A bíróság szerint egyértelműen és jól láthatóan fel kellett volna tüntetni a mennyiségi változást a csomagoláson.
Ennek pedig legalább 4 hónapon át jelen kellett volna lennie, hogy a vásárlók értesüljenek a csökkentésről.
Az ítélet még nem jogerős, a Mondeleznek egy hónap áll rendelkezésére a fellebbezéshez, de a gyártó tudomásul vette a döntést, a csokoládék mennyiségének csökkentését pedig a megváltozott gazdasági helyzettel indokolták. Szerintük csak így tudták tartani a szokott minőséget.
