Életmód

2026.05.15.

Figyelem! Kedvelt nápolyit hívtak vissza, mert egészségre ártalmas lehet

Nosalty profilképe Nosalty

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal figyelmeztetést adott ki egy népszerű kakaós ostyaszelettel kapcsolatban, mivel a vizsgálatok során a megengedettnél magasabb gluténtartalmat mutattak ki benne. A terméket gluténmentes és laktózmentes jelöléssel árusították, ezért különösen veszélyes lehet a gluténérzékenyek számára.

Az érintett édességet a Karamell Choco Kft. gyártotta, és egészen pontosan Wafree kakaós krémmel töltött, kakaós étbevonó masszával mártott ostyaszelet fruktózzal (gluténmentes, laktózmentes) névre hallgat. A terméken 2027. június 26-i minőségmegőrzési határidő áll. A visszahívás a L270426 tételszámú terméket érinti.

Termékvisszahívás
Figyelem! Kedvelt nápolyit hívtak vissza, mert egészségre ártalmas lehet
forrás

A visszahívás oka:

a vizsgálatok során a megengedettnél magasabb gluténtartalmat mutattak ki benne, és mivel gluténmentes és laktózmentes jelöléssel árulják, különösen veszélyes lehet a gluténérzékenyek számára.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen ostyaszeletet vett, és gluténérzékeny, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol megvásárolta!

A boltok kötelesek visszavenni a terméket, és visszatéríteni annak árát.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az élelmiszerek csomagolásán kötelező feltüntetni az allergéneket, köztük a glutént tartalmazó összetevőket is. A gluténérzékenyeknél már kis mennyiségű glutén is komoly egészségügyi panaszokat válthat ki, ezért az ilyen hibák különösen nagy kockázatot jelentenek.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

citromtorta

Hűsítő lime-os rolád

Ha lehet bio lime-ot vásároljunk! Minden esetben a felhasználás előtt áztassuk 1-2 órát langyos vízben, amelyet többször kicserélünk. Feltétlenül dörzsöljük át alaposan a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Légzésgyakorlatot végző nő
Életmód

Ezzel az egyszerű reggeli szokással enyhítheted a perimenopauza tüneteit

Nemcsak a menopauza, hanem az azt megelőző perimenopauza is sok fizikai és érzelmi változással jár a nők életében. Utóbbi a 40-es éveinkben már elkezdődik, így a hőhullámok, a fokozott étvágy és a folyamatos fáradtságérzet megkeserítheti a mindennapokat. A folyamatot megállítani nem tudjuk, de tehetünk azért, hogy a tüneteket enyhítsük. Lássuk, milyen szokások segítenek ebben!

Nosalty

További cikkek

Dobostorta
Befőzés

Nosalty-kvíz – Felismered az alábbi 9 retró magyar sütit rajzok...

Mindannyian ismerjük a klasszikus magyar édességeket, de vajon meg tudjuk őket nevezni, ha rajz formájában jelennek meg? Képzeld el, hogy a piskótatekercs, a mignon vagy a dobostorta színes ceruzával van megrajzolva! Ha szereted a retró sütiket, és kíváncsi vagy, mennyire vagy otthon a magyar cukrászművészetben, teszteld magad!

Még több cikk

Top Receptek

rozsepecsenye
zöldséges hús

Rőzsepecsenye

A rőzsepecsenye tipikus nyári, baráti összejövős étel: egyszerű alapanyagokból készül, mégis látványos és laktató. Modern magyar kerti étel, a tárcsás sütögetés kultúrájával ...

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept