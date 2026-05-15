Figyelem! Kedvelt nápolyit hívtak vissza, mert egészségre ártalmas lehet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal figyelmeztetést adott ki egy népszerű kakaós ostyaszelettel kapcsolatban, mivel a vizsgálatok során a megengedettnél magasabb gluténtartalmat mutattak ki benne. A terméket gluténmentes és laktózmentes jelöléssel árusították, ezért különösen veszélyes lehet a gluténérzékenyek számára.

Az érintett édességet a Karamell Choco Kft. gyártotta, és egészen pontosan Wafree kakaós krémmel töltött, kakaós étbevonó masszával mártott ostyaszelet fruktózzal (gluténmentes, laktózmentes) névre hallgat. A terméken 2027. június 26-i minőségmegőrzési határidő áll. A visszahívás a L270426 tételszámú terméket érinti.

A visszahívás oka:

a vizsgálatok során a megengedettnél magasabb gluténtartalmat mutattak ki benne, és mivel gluténmentes és laktózmentes jelöléssel árulják, különösen veszélyes lehet a gluténérzékenyek számára.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen ostyaszeletet vett, és gluténérzékeny, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol megvásárolta!

A boltok kötelesek visszavenni a terméket, és visszatéríteni annak árát.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az élelmiszerek csomagolásán kötelező feltüntetni az allergéneket, köztük a glutént tartalmazó összetevőket is. A gluténérzékenyeknél már kis mennyiségű glutén is komoly egészségügyi panaszokat válthat ki, ezért az ilyen hibák különösen nagy kockázatot jelentenek.

