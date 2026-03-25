Reggelente magasabb a vércukorszinted, mint kellene? Nemcsak a hormonok okolhatók, néhány hétköznapi szokás is észrevétlenül hozzájárulhat az emelkedéshez!

Sokan tapasztalják, hogy ébredés után a vércukorszintjük magasabb, mint a nap többi részében. Ennek oka a szervezet működésében keresendő: a kora reggeli órákban olyan hormonok szabadulnak fel, például a kortizol és a növekedési hormon, amelyek fokozzák a máj glükóztermelését, és csökkentik az inzulin hatékonyságát.

Miért magas reggel a vércukorszinted? Ezekre a mindennapos szokásokra figyelj, mert észrevétlenül megemelhetik

6 szokás, amely megemelheti a reggeli vércukorszintet

Bizonyos mindennapi szokások azonban tovább ronthatják ezt a jelenséget, lássuk őket sorban!

Ha szeretnéd kordában tartani a reggeli vércukorszintedet, érdemes néhány egyszerű szabályt beépíteni a mindennapokba:

Vacsorázz tudatosan: könnyebb, rostban gazdag ételeket válassz, és kerüld a gyorsan felszívódó szénhidrátokat este

Időzítsd jól az étkezést: lefekvés előtt 2–3 órával már ne egyél!

Fontos! Figyelj az alvásra: a 7–8 óra pihentető alvás kulcsfontosságú a hormonális egyensúlyhoz.

Mozogj napközben: a rendszeres, de nem késő esti testmozgás segíthet stabilizálni a vércukorszintet

Kezeld a stresszt: légzőgyakorlatokkal, sétával vagy relaxációval csökkentheted a kortizolszintet

légzőgyakorlatokkal, sétával vagy relaxációval csökkentheted a kortizolszintet Alkohol mértékkel: különösen este figyelj arra, mennyit és mit iszol

Ezek az apró változtatások hosszú távon is segíthetnek abban, hogy reggelente kiegyensúlyozottabb értékekkel induljon a nap, de minden esetben első sorban a kezelőorvosoddal kell konzultálnod, hogy feltárjátok a probléma okát!

