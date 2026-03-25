Miért magas reggel a vércukorszinted? Ezekre a mindennapos szokásokra figyelj, mert észrevétlenül megemelhetik

Sokan tapasztalják, hogy ébredés után a vércukorszintjük magasabb, mint a nap többi részében. Ennek oka a szervezet működésében keresendő: a kora reggeli órákban olyan hormonok szabadulnak fel, például a kortizol és a növekedési hormon, amelyek fokozzák a máj glükóztermelését, és csökkentik az inzulin hatékonyságát.
6 szokás, amely megemelheti a reggeli vércukorszintet
Bizonyos mindennapi szokások azonban tovább ronthatják ezt a jelenséget, lássuk őket sorban!
Kattints a képre a galériáért, hogy megtudd, mely szokásokkal emelheted meg észrevétlenül a vércukorszinted, már a reggeli órákban!
Ha szeretnéd kordában tartani a reggeli vércukorszintedet, érdemes néhány egyszerű szabályt beépíteni a mindennapokba:
- Vacsorázz tudatosan: könnyebb, rostban gazdag ételeket válassz, és kerüld a gyorsan felszívódó szénhidrátokat este
- Időzítsd jól az étkezést: lefekvés előtt 2–3 órával már ne egyél!
Fontos!
- Mozogj napközben: a rendszeres, de nem késő esti testmozgás segíthet stabilizálni a vércukorszintet
- Kezeld a stresszt: légzőgyakorlatokkal, sétával vagy relaxációval csökkentheted a kortizolszintet
- Alkohol mértékkel: különösen este figyelj arra, mennyit és mit iszol
Ezek az apró változtatások hosszú távon is segíthetnek abban, hogy reggelente kiegyensúlyozottabb értékekkel induljon a nap, de minden esetben első sorban a kezelőorvosoddal kell konzultálnod, hogy feltárjátok a probléma okát!