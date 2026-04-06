2026.04.06.

53 éves korában meghalt a séflegendaként is számon tartott Takács Lajos

Igen fiatalon, 53 éves korában elhunyt Takács Lajos séf.

A magyar gasztronómia egyik meghatározó séftehetségét vesztettük el. Mindössze 53 éves korában meghalt Takács Lajos séf - adta hírül a Bűvös Szakács gasztronómiai blog nyomán a 24.hu

Takács Lajos számára az ismertséget az általa alapított, azonban néhány éve bezárt Olimpia étterem hozta meg. Az étterem ismertetőjegye volt, hogy a francia bisztrókra jellemzően fix étlap nélkül működött, a kínálat pedig naponta változott az elérhető friss alapanyagok függvényében.

Az Olimpia bezárását követően Takács Lajos több helyen is dolgozott: a LaciPecsenye konyhafőnökeként, majd a Kakurega japán étterem séfjeként is találkozhattunk vele és kimagasló minőségű ételeivel.

Nyugodjon békében!

Forrásunk volt.

Címlapfotó: 24.hu/Bűvös Szakács

