53 éves korában meghalt a séflegendaként is számon tartott Takács Lajos

A magyar gasztronómia egyik meghatározó séftehetségét vesztettük el. Mindössze 53 éves korában meghalt Takács Lajos séf - adta hírül a Bűvös Szakács gasztronómiai blog nyomán a 24.hu

Takács Lajos számára az ismertséget az általa alapított, azonban néhány éve bezárt Olimpia étterem hozta meg. Az étterem ismertetőjegye volt, hogy a francia bisztrókra jellemzően fix étlap nélkül működött, a kínálat pedig naponta változott az elérhető friss alapanyagok függvényében.

Az Olimpia bezárását követően Takács Lajos több helyen is dolgozott: a LaciPecsenye konyhafőnökeként, majd a Kakurega japán étterem séfjeként is találkozhattunk vele és kimagasló minőségű ételeivel.

Nyugodjon békében!

