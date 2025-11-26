Ahogy közelednek az ünnepek, sorra vesszük elő a jól bevált recepteket. A mákos guba épp az a műfaj, ami lehet igazán ünnepi, de egy szürke hétköznapot is fel tud dobni, hiszen gyorsan elkészül, olcsó, és semmi bonyolult nincs az elkészítésében. Mai Napi Tippünk olyan trükköt mutat, amivel megőrizheted szaftos belsejét, mégis kellemesen ropogós széleket kapsz végeredményül!

A mák és a mákos sütemények sokak fejében a téllel és az újévvel kapcsolódnak össze (nem csoda, hiszen a népi hiedelem szerint a mák szerencsét és bőséget hoz a házhoz), ilyenkor sorra előkerülnek azok a receptek és ételek, amiket az év utolsó negyedében szívesen készítünk el. Ilyen a mákos guba is, amihez most egy egyszerű, de annál biztosabb tippet adunk. Lássuk, mitől válik a gubánk egyszerre ropogóssá és szaftossá!

Kihagyhatatlan lépés, amitől egyszerre lesz ropogós külsejű, de belül szaftos a mákos guba

A mákos guba elkészítése nem bonyolult feladat, persze ennek is vannak különböző módjai. A Felvidékre jellemző módon vannak, akik egy kelt tésztával készítik a desszertet, de talán bevettebb eljárás az, hogy (száraz) kifli adja az alapját, esetleg szikkadt kalács vagy más tejes péktermék.

Receptajánló:

Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy a kifli milyen állapotában kerül a tejes-vaníliás-cukros egyvelegbe, ugyanis az önmagában szikkadt kifli nem elég ahhoz, hogy ropogós legyen a külseje, viszont annál inkább csoffadtabb végeredményt lehet kanalazni (már akinek gusztusa hagyja).

Sütőbe a kiflivel!

Ahhoz, hogy kívül kellemesen ropogós textúrát kapjunk, a felszeletelt kiflikarikákat tegyük sütőbe, és pirítsunk rá mindkét oldalukra, vigyázva arra, hogy ne égjenek meg.

Ezután a receptúra szerint a kifliket beáztatjuk az ízesített tejbe, majd a mák-porcukor egyvelegével alaposan átforgatjuk. Ezután mehet is sütőbe.

Tipp: Ha szeretnénk, hogy még ízesebb, ropogós külsejű legyen gubánk, akkor sütés előtt csorgassunk rá egy kis vajat is!

Emellett mindenféle extrával felturbózhatjuk gubánkat, például reszelt citrushéjjal, amitől még téliesebb ízvilágot kölcsönzünk neki.