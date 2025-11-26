Kihagyhatatlan lépés, amitől egyszerre lesz ropogós külsejű, de belül szaftos a mákos guba

A mák és a mákos sütemények sokak fejében a téllel és az újévvel kapcsolódnak össze (nem csoda, hiszen a népi hiedelem szerint a mák szerencsét és bőséget hoz a házhoz), ilyenkor sorra előkerülnek azok a receptek és ételek, amiket az év utolsó negyedében szívesen készítünk el. Ilyen a mákos guba is, amihez most egy egyszerű, de annál biztosabb tippet adunk. Lássuk, mitől válik a gubánk egyszerre ropogóssá és szaftossá!
A mákos guba elkészítése nem bonyolult feladat, persze ennek is vannak különböző módjai. A Felvidékre jellemző módon vannak, akik egy kelt tésztával készítik a desszertet, de talán bevettebb eljárás az, hogy (száraz) kifli adja az alapját, esetleg szikkadt kalács vagy más tejes péktermék.
Receptajánló:
Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy a kifli milyen állapotában kerül a tejes-vaníliás-cukros egyvelegbe, ugyanis az önmagában szikkadt kifli nem elég ahhoz, hogy ropogós legyen a külseje, viszont annál inkább csoffadtabb végeredményt lehet kanalazni (már akinek gusztusa hagyja).
Sütőbe a kiflivel!
Ahhoz, hogy kívül kellemesen ropogós textúrát kapjunk, a felszeletelt kiflikarikákat tegyük sütőbe, és pirítsunk rá mindkét oldalukra, vigyázva arra, hogy ne égjenek meg.
Ezután a receptúra szerint a kifliket beáztatjuk az ízesített tejbe, majd a mák-porcukor egyvelegével alaposan átforgatjuk. Ezután mehet is sütőbe.
Tipp:
Emellett mindenféle extrával felturbózhatjuk gubánkat, például reszelt citrushéjjal, amitől még téliesebb ízvilágot kölcsönzünk neki.