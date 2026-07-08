Veszélyben a magyar dinnye? Megszólaltak a termelők

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt kéri az üzletektől és áruházláncoktól, hogy kerüljék a mesterségesen alacsony, a piaci helyzet által nem indokolt árakat, valamint a külföldi áru helyett lehetőség szerint a magyar dinnyét részesítsék előnyben.
Le az irreális dinnyeakciókkal! - kérik a magyar termelők
A szervezet szerdai közleménye szerint a termelők azt szeretnék elérni, hogy a kereskedők ne alkalmazzanak olyan akciókat, amelyek jelentősen lenyomják a dinnye árát.
Véleményük szerint az ilyen árverseny veszélyezteti a gazdaságos termesztést, hiszen a termelési költségek mellett a fenntartható működés feltételeit sem lehet hosszú távon biztosítani ilyen körülmények között.
Az egyesület hangsúlyozta: a tartósan alacsony árak a magyar dinnyetermelői ágazat gyengüléséhez, szélsőséges esetben pedig a hazai termelői kör jelentős visszaszorulásához vezethetnek.
Kéréssel fordultak a kereskedőkhöz
A gazdák arra is kérik a kereskedőket, hogy csökkentsék az import görögdinnye arányát, és a hazai termesztésű gyümölcsök értékesítését helyezzék előtérbe. Szerintük a Magyarországon termesztett, friss és jó minőségű görögdinnye a nyári időszakban, júliustól kezdve képes teljes egészében kielégíteni a fogyasztói igényeket.
A közlemény kitért arra is, hogy jelenleg mintegy 1500 család megélhetéséhez kapcsolódik a dinnyetermesztés Magyarországon. Egy átlagos magyar évente körülbelül 10–12 kilogramm görögdinnyét, valamint mintegy 1,5 kilogramm sárgadinnyét fogyaszt.
Receptajánló:
Az idei évben országszerte hozzávetőleg 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét.
Ha érdekel, hogyan tudsz igazán ízletes dinnyét választani, segítünk!