A magyar dinnyetermesztés jövőjének biztosítása érdekében a hazai termelők együttműködésre szólították fel a kereskedelmi láncokat.

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt kéri az üzletektől és áruházláncoktól, hogy kerüljék a mesterségesen alacsony, a piaci helyzet által nem indokolt árakat, valamint a külföldi áru helyett lehetőség szerint a magyar dinnyét részesítsék előnyben.

Veszélyben a magyar dinnye? Megszólaltak a termelők

Le az irreális dinnyeakciókkal! - kérik a magyar termelők

A szervezet szerdai közleménye szerint a termelők azt szeretnék elérni, hogy a kereskedők ne alkalmazzanak olyan akciókat, amelyek jelentősen lenyomják a dinnye árát.

Véleményük szerint az ilyen árverseny veszélyezteti a gazdaságos termesztést, hiszen a termelési költségek mellett a fenntartható működés feltételeit sem lehet hosszú távon biztosítani ilyen körülmények között.

Az egyesület hangsúlyozta: a tartósan alacsony árak a magyar dinnyetermelői ágazat gyengüléséhez, szélsőséges esetben pedig a hazai termelői kör jelentős visszaszorulásához vezethetnek.

A bolti árak tönkretehetik a hazai dinnyetermesztőket

Kéréssel fordultak a kereskedőkhöz

A gazdák arra is kérik a kereskedőket, hogy csökkentsék az import görögdinnye arányát, és a hazai termesztésű gyümölcsök értékesítését helyezzék előtérbe. Szerintük a Magyarországon termesztett, friss és jó minőségű görögdinnye a nyári időszakban, júliustól kezdve képes teljes egészében kielégíteni a fogyasztói igényeket.

A közlemény kitért arra is, hogy jelenleg mintegy 1500 család megélhetéséhez kapcsolódik a dinnyetermesztés Magyarországon. Egy átlagos magyar évente körülbelül 10–12 kilogramm görögdinnyét, valamint mintegy 1,5 kilogramm sárgadinnyét fogyaszt.

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Az idei évben országszerte hozzávetőleg 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét.

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