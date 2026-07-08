Gasztro

2026.07.08.

Veszélyben a magyar dinnye? Megszólaltak a termelők

Nosalty profilképe Nosalty

A magyar dinnyetermesztés jövőjének biztosítása érdekében a hazai termelők együttműködésre szólították fel a kereskedelmi láncokat.

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt kéri az üzletektől és áruházláncoktól, hogy kerüljék a mesterségesen alacsony, a piaci helyzet által nem indokolt árakat, valamint a külföldi áru helyett lehetőség szerint a magyar dinnyét részesítsék előnyben.

Bolti dinnye
Veszélyben a magyar dinnye? Megszólaltak a termelők

Le az irreális dinnyeakciókkal! - kérik a magyar termelők

A szervezet szerdai közleménye szerint a termelők azt szeretnék elérni, hogy a kereskedők ne alkalmazzanak olyan akciókat, amelyek jelentősen lenyomják a dinnye árát.

Véleményük szerint az ilyen árverseny veszélyezteti a gazdaságos termesztést, hiszen a termelési költségek mellett a fenntartható működés feltételeit sem lehet hosszú távon biztosítani ilyen körülmények között.

Az egyesület hangsúlyozta: a tartósan alacsony árak a magyar dinnyetermelői ágazat gyengüléséhez, szélsőséges esetben pedig a hazai termelői kör jelentős visszaszorulásához vezethetnek.

Dinnyét vásárló nő
A bolti árak tönkretehetik a hazai dinnyetermesztőket

Kéréssel fordultak a kereskedőkhöz

A gazdák arra is kérik a kereskedőket, hogy csökkentsék az import görögdinnye arányát, és a hazai termesztésű gyümölcsök értékesítését helyezzék előtérbe. Szerintük a Magyarországon termesztett, friss és jó minőségű görögdinnye a nyári időszakban, júliustól kezdve képes teljes egészében kielégíteni a fogyasztói igényeket.

A közlemény kitért arra is, hogy jelenleg mintegy 1500 család megélhetéséhez kapcsolódik a dinnyetermesztés Magyarországon. Egy átlagos magyar évente körülbelül 10–12 kilogramm görögdinnyét, valamint mintegy 1,5 kilogramm sárgadinnyét fogyaszt.

Receptajánló:

Az idei évben országszerte hozzávetőleg 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét.

Ha érdekel, hogyan tudsz igazán ízletes dinnyét választani, segítünk!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldségleves

Nagymamám kaporlevese

A finomra aprított kapornak legalább 4 evőkanálnyinak kell lenni! A leves kicsit híg ezért a felületén lévő zsiradék, összefogja és kis szigetekbe rendezi a vágott kaprot.

sült hal

Lazacfilé mediterrán módra

A mediterrán módra készített lazacfilé kiváló nyári főétel, amely magában hordozza a mediterrán konyha összes ízét és jellegzetes illatait. A zamatos, színes koktélparadicsomok, a ...

házi fagyi

Tiramisu fagyi házilag

Ha imádod a tiramisut és a fagyit, akkor készítsd el ezt az egyszerűen összedobható, házi tiramisu fagyit! A habosításnak és a zsíros tejtermékeknek köszönhetően fagylaltgép nélkül ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Végérvényesen kivonulhat a Tesco hazánkból
Gasztro

Végérvényesen kivonulhat a Tesco hazánkból

Felmerült annak lehetősége, hogy a Tesco megválik közép- és kelet-európai érdekeltségeitől. A Financial Times értesülései szerint a brit kiskereskedelmi óriás jelenleg pénzügyi tanácsadók bevonásával vizsgálja a magyar, cseh és szlovák üzletág jövőjét, valamint az ezekkel kapcsolatos stratégiai alternatívákat.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept