2026.03.23.

Ezért romlik sok magas vérnyomásos állapota attól függetlenül, odafigyel-e életmódjára

Nosalty profilképe Nosalty

Magas vérnyomástól világszerte majdnem 1,5 milliárd ember szenved, a szív- és érrendszeri betegségek legfőbb okaként tartják számon. Az érintettek állapota pedig, hiába figyelnek oda az életmódjukra, sok esetben romló tendenciát mutat. De miért?

Fernanda Montes de Oca klinikai orvos és immunológus szerint paradigmaváltásra lenne szükség a magas vérnyomás megértéséhez, hiszen hiába éli az életét viszonylag egészségesen egy magas vérnyomásos, mégis egyre rosszabbá válhat az állapota.

A magas vérnyomás egy összetett jelenség

A magas vérnyomást az egészségtelen életmódbeli szokások és az öregedés jeleként tartják számon, azonban ez koránt sem csak ennyiről szól. Az állapot azoknál is súlyosbodhat, akik egyébként odafigyelnek az életmódjukra, és betartják az orvosi ajánlásokat.

2024-ben 1,4 milliárd magas vérnyomással küzdő ember élt világszerte.

A becslések szerint körülbelül 600 millió felnőtt nincs tudatában annak, hogy magas vérnyomással küzd, és 320 millió millió felnőtt tartja kontroll alatt saját állapotát.

A vérnyomás nem romlik pusztán azért, mert a beteg nem gondoskodik magáról. Azért romlik, mert ez egy olyan betegség, amely, ha egyszer elkezdődik, módosítja a szabályozó rendszer szerkezetét 

– állítja a szakértő.
A kulcs abban rejlik, hogy a vér hogyan viselkedik az erekben

A véráramlás turbulenssé válik, olyan tényezők miatt, mint az erek rugalmassága és az átmérőjük változása.

Ez a változás károsítja az artériák belső rétegét, az endotéliumot. Ez egy aktív szerv, ami az érrendszer tónusát szabályozza. A védőfunkció elvesztésével pedig megindul egy ördögi kör, mert emelkedik a nyomás, és tovább romlik az érrendszer egészsége.

Kezelés nélkül a magas vérnyomás számos szövődményt eredményezhet, többek közt:

  • veseelégtelenséget,
  • stroke-ot
  • vagy szívbetegséget.

Forrásunk volt.

