Család

2026.02.21.

Ez Julia Child ételmentő tippje arra az esetre, ha elsóztad a levest

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Biztosan veled is előfordult már: órákon át főzted a levest, ízesítetted, finomítottad, majd a végső kóstolásnál rájöttél, hogy minden igyekezeted ellenére túl sós lett. Mostantól, ha ilyesmi történik, már nem kell kétségbe esned!

Egy ilyen helyzet elképesztően bosszantó tud lenni, gyakran még a rutinos szakácsok is elgondolkodnak azon, hogy kiöntsék az egész levest. Mások ilyenkor a végtelenségig hígítják, esetleg megpróbálják túlsózva is elfogyasztani. Szintén gyakori az, hogy tejszínnel vagy tejföllel egészítik ki a levest, hogy elvegye a sósságot – ez azonban nem minden fogáshoz illik.

húsleves
Aranyló tyúkhúsleves
Nosalty / Kristyán Fanni

Éppen ezért szerencse, hogy a híres szakács, Julia Child is megosztotta a maga trükkjét, ami igen praktikus. Nem kell hozzá más, csak egy nyers krumpli, egészen pontosan egy lereszelt nyers krumpli.

Így működik a krumplis módszer

A logika egyszerűbb, mint gondolnád. A krumpli keményítőben gazdag, a keményítő pedig kiválóan felszívja a folyadékot. Ha egy sós leveshez nyers, finomra reszelt krumplit adsz, a kis szálak szinte szivacsként viselkednek: magukba szívják a levet – és vele együtt a só egy részét is.

A módszer azért hatékony, mert a reszeléssel megnöveled a krumpli felületét. Így sokkal gyorsabban és intenzívebben tud dolgozni, mintha csak beledobnál egy egész darabot a levesbe.

A teendőd egyszerű: reszelj le egy nyers krumplit közvetlenül a levesbe, hagyd gyöngyözve főni körülbelül 7–8 percig, majd szűrd le. Nem az a cél, hogy krumplilevest készíts (kivéve, ha eleve azt főztél), hanem hogy a fölösleges só találjon magának egy „menekülőutat”.

Julia Child hámoz
Ez Julia Child ételmentő tippje arra az esetre, ha elsóztad a levest
Getty Images // Bettmann

Figyelj, hogy ne ess át a ló túloldalára

Ez a trükk tényleg működik, de fontos, hogy figyelj közben az ízekre. Egy átlagos fazék leveshez kezdetben egy közepes nyers krumpli bőven elég. Reszeld bele, főzd pár percig, majd kóstolj.

Erre ügyelj:

Ha még mindig túl sósnak érzed, ismételheted a folyamatot egy kisebb krumplival – de ne tegyél bele rögtön kettőt egyszerre, hacsak nem menthetetlenül sóztad el. A cél az egyensúly, nem egy furcsán tompa, kiüresedett ízű alaplé

Emellett arra is figyelj, hogy tényleg szűrd ki a krumplit. Ha elvégezte a feladatát, nincs rá többé szükség.

Ha benne hagyod, megváltoztathatja a leves állagát, és az íze is hígabbnak, kevésbé tudatosnak tűnhet.

Legközelebb, amikor úgy érzed, túl sok sót használtál, ne ess pánikba. Egyetlen nyers krumpli elég lehet ahhoz, hogy visszahozd az egyensúlyt – és megments egy egész fazék levest.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bagel

Házi bagel

Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...

képviselőfánk

Klasszikus képviselőfánk

A képviselőfánk egy klasszikus magyar cukrászsütemény, mely égetett tésztából készül. Ünnepi alkalmak kedvelt süteménye, mégis igazi időtálló klasszikus a hétköznapokban is.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

A Kunyhó Cukrászda mignonjai
Család

5 cukrászda, ahol mindig finom, friss és roppanós tetejű a...

„S öt forintért kuglert venni…” – ábrándozik József Attila, és talán nemcsak a verset, de azt is tudja most már mindenki, hogy a kugler bizony a ma ismert, népszerű mignon elődje volt. Ahogy a kis Attilának, úgy nekünk is meghatározó élmény volt a cukrászda pultjában sorakozó színes kockák hadserege, és többen nem nőttük ki a mignon iránti rajongásunkat az évek múlásával sem. Citromos, puncsos, csokis? Szögletes vagy figurás? Akármelyik verzió hívei legyenek is a kedves olvasók, mi most mutatunk öt cukrászdát, ahol finom a mignon, és ahol a gyerekkorunk is visszatér egy kicsit.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept