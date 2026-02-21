Biztosan veled is előfordult már: órákon át főzted a levest, ízesítetted, finomítottad, majd a végső kóstolásnál rájöttél, hogy minden igyekezeted ellenére túl sós lett. Mostantól, ha ilyesmi történik, már nem kell kétségbe esned!

Egy ilyen helyzet elképesztően bosszantó tud lenni, gyakran még a rutinos szakácsok is elgondolkodnak azon, hogy kiöntsék az egész levest. Mások ilyenkor a végtelenségig hígítják, esetleg megpróbálják túlsózva is elfogyasztani. Szintén gyakori az, hogy tejszínnel vagy tejföllel egészítik ki a levest, hogy elvegye a sósságot – ez azonban nem minden fogáshoz illik.

Aranyló tyúkhúsleves Nosalty / Kristyán Fanni

Éppen ezért szerencse, hogy a híres szakács, Julia Child is megosztotta a maga trükkjét, ami igen praktikus. Nem kell hozzá más, csak egy nyers krumpli, egészen pontosan egy lereszelt nyers krumpli.

Így működik a krumplis módszer

A logika egyszerűbb, mint gondolnád. A krumpli keményítőben gazdag, a keményítő pedig kiválóan felszívja a folyadékot. Ha egy sós leveshez nyers, finomra reszelt krumplit adsz, a kis szálak szinte szivacsként viselkednek: magukba szívják a levet – és vele együtt a só egy részét is.

A módszer azért hatékony, mert a reszeléssel megnöveled a krumpli felületét. Így sokkal gyorsabban és intenzívebben tud dolgozni, mintha csak beledobnál egy egész darabot a levesbe.

A teendőd egyszerű: reszelj le egy nyers krumplit közvetlenül a levesbe, hagyd gyöngyözve főni körülbelül 7–8 percig, majd szűrd le. Nem az a cél, hogy krumplilevest készíts (kivéve, ha eleve azt főztél), hanem hogy a fölösleges só találjon magának egy „menekülőutat”.

Ez Julia Child ételmentő tippje arra az esetre, ha elsóztad a levest Getty Images // Bettmann

Figyelj, hogy ne ess át a ló túloldalára

Ez a trükk tényleg működik, de fontos, hogy figyelj közben az ízekre. Egy átlagos fazék leveshez kezdetben egy közepes nyers krumpli bőven elég. Reszeld bele, főzd pár percig, majd kóstolj.

Erre ügyelj: Ha még mindig túl sósnak érzed, ismételheted a folyamatot egy kisebb krumplival – de ne tegyél bele rögtön kettőt egyszerre, hacsak nem menthetetlenül sóztad el. A cél az egyensúly, nem egy furcsán tompa, kiüresedett ízű alaplé

Emellett arra is figyelj, hogy tényleg szűrd ki a krumplit. Ha elvégezte a feladatát, nincs rá többé szükség.

Ha benne hagyod, megváltoztathatja a leves állagát, és az íze is hígabbnak, kevésbé tudatosnak tűnhet.

Legközelebb, amikor úgy érzed, túl sok sót használtál, ne ess pánikba. Egyetlen nyers krumpli elég lehet ahhoz, hogy visszahozd az egyensúlyt – és megments egy egész fazék levest.

Forrásunk volt.